Snabdevanje vodom Donjecka, Jasinovate i dela Makejevke prekinuto je nakon napada na elektroenergetsku infrastrukturu u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštila je kompanija "Voda Donbasa".

Prema navodima kompanije, zbog prekida u napajanju strujom isključena je filtraciona stanica, što je dovelo do obustave isporuke vode u tim gradovima i delovima okolnih opština, preneo je Interfaks.

Iz "Vode Donbasa" su naveli da je sistem vodosnabdevanja u regionu već duže vreme opterećen zbog oštećenja ključne infrastrukture, uključujući stanice i objekte povezane sa kanalom Severski Donjec-Donbas, koji je glavni izvor vodosnabdevanja za deo regiona.

Zbog toga se u pojedinim gradovima, uključujući Donjeck, voda već ranije isporučivala po rasporedu, i to na ograničen broj sati svakih nekoliko dana, prenosi Tanjug.

Pogođen Tatarstan, meta industrijski objekti Sa druge strane, kako izveštavaju ruski izvori, ukrajina je izvela napad doronom na Tatarstan.

Tri osobe su povređene u ukrajinskom napad dronom u centralnom ruskom regionu Tatarstan, rekao je regionalni guverner Rustam Minihanov. Prema njegovim rečima, meta napada bili su industrijski objekti, ali pogoni i dalje rade. U regionu se nalaze velika postrojenja za preradu nafte i petrohemijski objekti, prenosi Rojters.

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