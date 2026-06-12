Snabdevanje vodom Donjecka, Jasinovate i dela Makejevke prekinuto je nakon napada na elektroenergetsku infrastrukturu u samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštila je kompanija "Voda Donbasa".
Prema navodima kompanije, zbog prekida u napajanju strujom isključena je filtraciona stanica, što je dovelo do obustave isporuke vode u tim gradovima i delovima okolnih opština, preneo je Interfaks.
Iz "Vode Donbasa" su naveli da je sistem vodosnabdevanja u regionu već duže vreme opterećen zbog oštećenja ključne infrastrukture, uključujući stanice i objekte povezane sa kanalom Severski Donjec-Donbas, koji je glavni izvor vodosnabdevanja za deo regiona.
Zbog toga se u pojedinim gradovima, uključujući Donjeck, voda već ranije isporučivala po rasporedu, i to na ograničen broj sati svakih nekoliko dana, prenosi Tanjug.
Pogođen Tatarstan, meta industrijski objekti
Tri osobe su povređene u ukrajinskom napad dronom u centralnom ruskom regionu Tatarstan, rekao je regionalni guverner Rustam Minihanov.
Prema njegovim rečima, meta napada bili su industrijski objekti, ali pogoni i dalje rade.
U regionu se nalaze velika postrojenja za preradu nafte i petrohemijski objekti, prenosi Rojters.
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