Ukrajinski 1. odvojeni jurišni puk „Da Vinči“ saopštio je da je napad „u potpunosti paralisao“ ključnu logističku rutu ruskih snaga, čime je most postao neupotrebljiv, piše "Independent".

Kijev navodi da su ruska vojna vozila pogođena u napadu bila natovarena municijom i gorivom namenjenim za upotrebu u Zaporoškoj oblasti.

Robert Brovdi, komandant Ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme, izjavio je da je Ukrajina sposobna da u „bliskoj budućnosti“ u potpunosti preseče ruski pristup Krimu.

Ranije su se ambasadori Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Nemačke sastali u ruskom Ministarstvu spoljnih poslova, u okviru evropske inicijative za pokretanje novih mirovnih pregovora.

Ministarstvo je objavilo snimak na kojem se vide trojica diplomata kako stižu u zgradu ministarstva u centru Moskve na sastanak sa zamenikom Sergeja Lavrova. Ruski ministar spoljnih poslova izjavio je u sredu da je Rusija spremna da sasluša šta Evropa ima da predloži.