Ukrajina
Uništeno 50 vozila u napadu?! Ukrajinci objavili snimak žestokog napada na most (VIDEO)
Ukrajinska vojska tvrdi da je uspešno uništila 50 ruskih vojnih vozila u razornom napadu na most kod Armjanska, koji povezuje Krim sa kopnenim delom Ukrajine
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