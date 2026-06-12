Ukrajina planira da od zapadnih saveznika zatraži dodatnih 20 milijardi dolara vojne pomoći kako bi ojačala svoju poziciju na bojištu u ratu protiv Rusije, izjavio je visoki ukrajinski zvaničnik za briselski Politiko.

Prema navodima tog izvora, zahtev će biti predstavljen na sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine 18. juna, gde se koordinira vojna i finansijska pomoć Kijevu.

Ukrajinski zvaničnici su naveli da bi dodatna sredstva bila usmerena na protivvazdušnu odbranu, dronove, municiju, sisteme elektronskog ratovanja, kao i na kupovinu naoružanja i direktne nabavke od domaće odbrambene industrije, te za stvaranje kružne odbrane oko Kijeva u slučaju da se grad nađe u okruženju.

Prema planu, ukupna sredstva bi trebalo da pomognu Ukrajini da zadrži i ojača trenutni vojni zamah, dok se deo već postojećih kapaciteta finansira kroz međunarodne pakete pomoći.

Prema ukrajinskom Ministarstvu odbrane, saveznici su se već obavezali na oko 38 milijardi dolara vojne pomoći za ovu godinu, dok bi novi paket približio ukupnu podršku cilju od oko 60 milijardi dolara.

Ukrajina već izdvaja značajan deo budžeta za odbranu, a zvaničnici ističu da se sredstva koriste i za razvoj i intenziviranje proizvodnje dronova i raketnih sistema.

Rusija i njeni zvaničnici kritikovali su nove zahteve Kijeva za dodatnu pomoć, ocenjujući ih kao "nastavak eskalacije sukoba".

Ukrajinski zvaničnici su poručili da je dodatno finansiranje ključno da bi se, kako su ocenili, sprečilo jačanje ruske vojne inicijative i iskoristio trenutni operativni prostor na frontu.