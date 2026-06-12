„Postoji velika verovatnoća da će neprijatelj u naredna 24 sata upotrebiti balističku raketu srednjeg dometa lansiranu sa poligona Kapustin Jar“, saopštilo je Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

U večernjim satima 11. juna širom Ukrajine oglašene su vazdušne uzbune zbog pretnje od balističkog raketnog napada. Ukrajinski kanali za praćenje situacije izvestili su o mogućoj pretnji upotrebe balističke rakete srednjeg dometa (IRBM).

Tokom noći između 23. i 24. maja, Rusija je izvela veliki kombinovani napad na Ukrajinu, koristeći 90 raketa i 600 dronova različitih tipova, uključujući i raketu Orešnik, saopštilo je Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo.

Nedavno napali Orešnikom

Dana 4. juna, ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je raketa Orešnik upotrebljena protiv Ukrajine kako bi se pratilo ponašanje razdvajajućih blokova nakon njihovog odvajanja.

Prema njegovim rečima, lansiranje je imalo za cilj prikupljanje podataka koji bi pomogli u donošenju odluka o budućem uvođenju rakete u punu operativnu upotrebu, piše ukrajinski portal "Strana".

Šta je Orešnik?

Orešnik je ruska eksperimentalna balistička raketa srednjeg dometa, koju AP i Reuters opisuju kao hipersonično oružje zasnovano na raketi RS-26 Rubež, sposobno da nosi više bojevih glava i gađa ciljeve na velikim udaljenostima.