Barselona je sinoć bila domaćin spektakularne proslave povodom završetka Tornja Isusa Hrista na bazilici Sagrada Familia, jednom od najpoznatijih arhitektonskih simbola sveta.

Hiljade građana i turista okupile su se ispred slavne građevine kako bi prisustvovali svečanosti.

Nakon mise održane u unutrašnjosti bazilike, papa Lav XIV izašao je ispred Sagrade Familije kako bi blagoslovio novi toranj visok 172,5 metara, koji je okrunjen velikim keramičkim krstom vidljivim iz brojnih delova Barselone.

Okupljeni građani i brojni posetioci događaj pratili su sa velikim oduševljenjem, a mnogi su istorijski trenutak zabeležili svojim mobilnim telefonima. Program je završen vatrometom koji je osvetlio nebo iznad Barselone.

Ceremoniji je prisustvovalo oko 120.000 ljudi, a sve se završilo spektakularnim vatrometom.

Spektakularno otvaranje poslednje velike kule Sagrade Familije pretvorilo je Barselonu u pozornicu za istorijsku proslavu.Hiljade ljudi ispunile su ulice oko bazilike Antonija Gaudija kako bi prisustvovali ceremoniji obeleženoj emocijama i muzikom, predstavom dronova i impresivnim prikazom svetala i vatrometa koji su osvetlili najznačajniji spomenik španskog grada.

Antoni Gaudi je arhitekta koji je posvetio više od četiri decenije svog života projektovanju i izgradnji bazilike.Papa Lav XIV je blagoslovio novu Kulu Isusa Hrista, najviši od tornjeva bazilike, što je Sagradu Familiju učinilo najvišom crkvom na svetu, piše Euronews.

Inače, Sagrada Familija se gradi već 144 godine, a završena je ove godine kada se obeležava 100 godina od Gaudijeve smrti.