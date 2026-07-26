Iransko Ministarstvo spoljnih poslova optužilo je Ukrajinu za na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru, govoreći o „agresivnom činu“, prenosi grčki poratl

Kako su saopštile iranske vlasti, u eksploziji na brodu poginuo je jedan mornar, dok je drugi član posade povređen.

Teheran je saopštio da je taj potez udarac po njegovu bezbednost i interese, naglašavajući da će preduzeti sve neophodne mere da ih zaštiti. Takođe je optužio Kijev da pokušava da proširi sukob sa Rusijom van postojećih frontova.

Reakcija Irana usledila je nakon ukrajinskih izveštaja da su njihove snage izvele operaciju u Kaspijskom moru, ciljajući ruski ratni brod, kao i druga plovila koja se, prema Kijevu, koriste za transport vojne opreme povezane sa Iranom,prenosi grčki portal.

Incident dodaje novi element već napetoj situaciji između Rusije, Ukrajine i zemalja povezanih sa vojnom podrškom obe strane, navodi se u članku.

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