"Na severnim obodima naselja Kazačja Lopanj tri borbene grupe 58. motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine pobegle su sa svojih položaja. Prilikom povlačenja, ukrajinski vojnici su digli u vazduh podrume u kojima su se nalazili posmrtni ostaci njihovih saboraca", izjavio je sagovornik agencije.

Prema njegovim rečima, ruske jurišne jedinice nastavljaju ofanzivna dejstva u rejonu ovog naselja, koje se smatra jednim od važnih logističkih čvorišta ukrajinskih snaga na harkovskom pravcu.

U Harkovskoj i Sumskoj oblasti deluju ruske jedinice trupa "Zapad" i "Sever". Tokom protekla 24 časa, protivnik je u zoni njihove odgovornosti izgubio oko 440 vojnika, četiri oklopna vozila, 35 automobila, dve samohodne artiljerijske jedinice "gvozdika", jednu stanicu za radio-elektronsku borbu i dva radara.

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