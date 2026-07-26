- Ako padne poslednja ukrajinska linija gradova u Donbasu… onda posle Slavjanska i Kramatorska neće biti druge linije gradova za povlačenje. Odatle, u suštini, sve do Dnjepra, postoji otvoren teren. Dakle, situacija postaje veoma krhka… Stoga mislim da će nastati panika — mnogo intenzivnija od svega što se ranije desilo… I u nekom trenutku, Zapad će reći: 'Moramo… poslati kopnene trupe u Ukrajinu - rekao Merkuris.

- Naravno, čim uvedete trupe u borbenu zonu, one će se neizbežno naći u borbi… Postojao bi realan rizik od sukoba sa ruskom vojskom, prekaljenom u borbama, visoko profesionalnom i tehnološki naprednom. Posledice su nepodnošljive čak i zamisliti - naglasio je analitičar.

Sa druge strane, rusko Ministarstvo spoljnih poslova naglasilo je da je svako raspoređivanje trupa zemalja članica NATO-a u Ukrajini neprihvatljivo i da rizikuje oštru eskalaciju. Moskva je izjave o mogućem raspoređivanju trupa nazvala podsticanjem na nastavak neprijateljstava.

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