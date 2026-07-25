Deset ljudi je poginulo, a sto ranjeno u ruskom raketnom napadu blizu Kijeva. Moskva je potvrdila da je visokopreciznim oružjem velikog dometa pogodila vojni poligon tokom demonstracije bespilotnih letelica, uključujući napredne sisteme, i ukrajinske i strane, koje se koriste za napade na civilne objekte u Rusiji. Navodi da su se u trenutku napada tamo nalazili proizvođači dronova, predstavnici komande ukrajinske vojske i specijalnih službi.

Vazduhoplovstvo Ukrajine tvrdi da mesto gde su poginuli i ranjeni ljudi nije vojni poligon, već privatni sportski kompleks i da taj objekat nema veze s ukrajinskim oružanim snagama. Predsednik Volodimir Zelenski je priznao da je meta ruskog raketnog napada u Bučanskom okrugu Kijevske oblasti bila izložba oružja.

Saopštio je i da je veoma brutalnih ruskih napada sa žrtvama bilo i na Slavjansk i druga naselja u Donjeckoj oblasti, na Harkovsku, Hersonsku, Sumsku oblast, na Odesu i region.

Zelenski je upozorio da su Rusi, prema obaveštajnim podacima, već spremili rakete i da se novi masovni napad na Ukrajinu očekuje u roku od 48 sati.

Rusija je bila pod masovnim udarom dronova, oboreno je više od 570. Ukrajinske snage su napale jedno od važnih vojnih preduzeća u Kirovu, kao i naftni objekat udaljen 1.350 kilometara. Poginulo je šestoro ljudi. Ponovo su napadnuta dva skladišta kompanije "Vajldberis", poznate kao "ruski Amazon", u Sankt Peterburgu, nakon čega je izbio požar.

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Sljusar: Pet osoba povređeno u napadu ukrajinskih snaga na Rostovsku oblast

Pet osoba je tokom noći povređeno u napadu ukrajinskih oružanih snaga u Rostovskoj oblasti Rusije, saopštio je danas regionalni guverner Jurij Sljusar.

"Noćni napad je imao teške posledice. Pet osoba je povređeno: četiri muškarca u Rostovu na Donu i jedan u Krasnosulinskom okrugu. Svim žrtvama je ukazana medicinska pomoć. Dvoje je hospitalizovano i ostaje u bolnici u Rostovu. Medicinsko osoblje čini sve što je potrebno", rekao je guverner u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Maks, prenosi TASS.

On je naglasio da je Rostovska oblast sinoć bila izložena masovnom vazdušnom napadu i dodao da su ruske snage protivvazdušne odbrane uništile brojne ukrajinske bespilotne letelice i rakete, navodi agencija.

Zelenski: Rusija priprema značajan talas mobilizacije na jesen

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da ukrajinske obaveštajne službe raspolažu informacijama da Rusija priprema novi, značajan talas mobilizacije za jesen ove godine.

"Imamo jasne obaveštajne podatke da Rusija na jesen priprema novi talas mobilizacije, i to prilično velikih razmera", rekao je Zelenski u večernjem video-obraćanju.

On je ocenio da ruske snage trenutno na frontu trpe veće gubitke nego što uspevaju da nadoknade novim regrutima, ali da predsednik Rusije Vladimir Putin, uprkos tome, planira da intenzivira vojne operacije.

"Rusi sada na frontu gube više vojnika nego što regrutuju, a Putin namerava da poveća broj napada i proširi ovaj rat. Potrebno mu je još ljudi za učešće u napadima", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je istakao da Kijev mora preventivno da odgovori na takve planove jačanjem odbrane na frontu, dodatnim sankcijama Rusiji, napadima na vojne ciljeve, diplomatskim aktivnostima i međunarodnom podrškom.

"Moramo preventivno da se branimo na svim nivoima - na frontu, uz pomoć naših sankcija dugog dometa, takođe i u udarima srednjeg dometa, u našoj diplomatiji i, naravno, u komunikaciji sa svima koji su u stanju da održe život, koji su u stanju da približe mir", poručio je Zelenski.