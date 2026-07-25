

Uzrok smrti troje mladih koji su stradali u sredu rano ujutru u tragičnoj nesreći u novosadskom naselju Veliki rit jeste davljenje, nezvanično saznaje "Dnevnik".

Naime, preliminarni rezultati obdukcije pokazali su da su oni, nakon što je vozilo završilo u kanalu punom mulja i vode, preminuli usled utapanja.

Tragična nesreća se dogodila u sredu ujutro oko 6.30 časova, kada je vozač metalik sivog golfa, krećući se atarskim putem između Malog Beograda i Velikog rita, u oštroj krivini izgubio kontrolu nad vozilom koje je sletelo u kanal s vodom, a potom se prevrnulo.

Nažalost, Robert F. (32) iz Novog Bečeja, Kristina M. (34) iz Beograda i Nemanja P. (27) iz Novog Sada, koji su se nalazili u automobilu nisu uspeli da izađu iz vozila.

Oni su ostali zarobljeni u vozilu sve dok, skoro tri sata kasnije, oko 9.15 časova, tim putem nije naišao Novosađanin koji živi u neposrednoj blizini mesta tragedije i ugledao stravičan prizor o čemu je odmah obavestio nadležne. Nakon što su tela izvučena su iz golfa zrenjaninskih registarskih oznaka, lekarska ekipa Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad je, nažalost, mogla samo da konstatuju smrt dve muške i jedne ženske osobe.

Prvi rezultati istrage pokazali su, kako saznajemo, da je neprilagođena brzina najverovatniji uzrok ove tragične nesreće i da nije bilo kontakta sa drugim vozilom na atarskom putu koji se retko koristi.

I dalje nije poznato odakle se troje mladih ljudi našlo na atarskom putu koji povezuje dva novosadska naselja, Mali Beograd i Veliki rit, odnosno ulice Živojina Ćuluma i Majke Jugovića i kuda su pošli. Jedna od pretpostavki je da su se vraćali sa nekog slavlja.

Alo/Dnevnik/Telegraf.rs

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