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Novi paket mera

Na pitanje o najavljenom paketu za povećanje standarda, rekao je:

"Povećanje penzija će biti i to značajnog. Ovo o čemu govorim nema veze sa tim. Mi smo govorili ranije da smo plate povećavali i više i češće nego penzije. Gledamo da nadoknadimo nešto tim ljudima koji su bili najposvećeniji. Vreme je da pokažemo zahvalnost zbog njihovog strpljenja, id a im vratimo ono što su zaslužili. Njie lako objasniti ljudima jer ne postoji ćup. U ovom trenutku mi to možemo da priuštimo."

"Pod jedan, danas su ljudi u PUPS-u rekli dajte najsiromašnijima 13. penziju. Mi ćemo gledati da obradujemo sve penzionere, ali da pre svega obradujemo one koji imaju ispod proseka. Takođe razgovaramo o sniženju cena lekova. Deo ćemo mi da preuzmemo. Ne želimo da uđemo u nestašicu lekova, da bismo to izbegli moraćemo da preuzmemo subvencionisanje dela lekova."

"Zamislite da nekome ko ne može da kupi taj lek da mu se nešto desi. Zato tu brigu moramo da pojačamo, da pokažemo koliko nam je stalo do ljudi. Neću da govorim o lekovima za decu. Naše je da pokažemo brigu prema tim ljudima."

"Treća stvar je. Prvo moramo da razgovaramo o Centrima za socijalni rad. Kojih nije dovoljno. Mnogo tih aktivnosti, a delom i zbog manjih primanja. Nezasluženo su potcenjeni u sistemu države."

"Ne možemo da obećavamo kule i gradove našim veteranima i borcima, ali možemo da ih iznenadimo, da i finansijski pokažemo to poštovanje. I gledaćemo da svim tim grupama pokažemo poštovanje, i to neće biti beznačajna povećanja."

O zdravstvu

"Sa druge strane, hajde da očistimo naše bolnice i zdravstvene ustanove. Ceo jug Srbije čeka porodilište u Nišu. Pogledajte na šta liči, a ni jedno nismo izgradili decenijama. Tamo gde smo najbogatiji tu nam je namanja stopa nataliteta. Vračar, Stari grad... najniži natalitet. Tamo gde su najmanje plate najveća je stopa nataliteta. Ali niko još te probleme nije rešio. Pogledajte Poljsku na 1,1, Albanija 1,4. Mi smo barem na 1,6. Japan izgubio 4 miliona stanovnika od poslednjeg popisa."

"Naše je i napravićemo paket mera, jer ne mogu da razumem da ne možemo da uložimo milion evra u 100 Domova zdravlja. Ali za milion evra može sve da se renovira, ponovi. Da se čovek oseća dostojanstveno dok čega."

O napadu blokadera na novinara u Frankfurtu

"Ovaj snimak je jeziv po svojoj prirodi, zbog pokušaja unižavanja ljudskog dostojanstva. Oni su ga još dva puta udarili ispred. Mislim da su organi Srbije već uradili svoj posao. Očekujem da će ovo lice biri privedeno pravdi i da će odgovarati."

"Taj čovek je ozbiljan i prostojan. On je rekao zašto nas nazivate masom, mi nismo masa. I drugo je pitao šta je njihov program. Kesić je rekao da nemaju program i da nisu došli da pričaju o programu. Da ne znaju šta bi radili već da bi izvršili prevrat u Srbiji."

"Tu se okupila cela elita, uzimali pare da bi sebi obezbedili luksuzan odmor. Meni su dve stvari daleko važnije."

"Osim dvoje ljudi su mirno sedeli i posmatraju, kao da ih nije briga. Empatija ne postoji. Naučeni su da smo mi zlo jer drugačije mislimo od njih."

"Da oni kažu nas nije briga, sve je dozvoljeno za njih. Niko nije sa bine, iz publike, ustao i rekao zaustavite se. Mi sad imamo podatke o ovom čoveku, ne želim da iznosim podatke. On je samo postavio pitanje. Ja gde god odem imam 10 puta teža pitanja. Nikada do tuče nije došlo. Nikada. Šta je to što ste uradili? Koga to pokušavate zombijima da napravite da vas slušaju i službe?"

"Neki su aplaudirali, neki iz straha, a neki jer su oduševljeni tim. Ne pominjem imena političkih protivnika, ali mi moramo da se izborimo... možemo da budemo ujedinjeni da želimo da ne postoji nasilje. Ne možete svaki put da kukate jer vam je neko na nasilje odgovorio, a da se hvalite kako ste nekoga pretukli. Ovo je ogromna sramota, ali to je priroda kada imate ljude koji kažu da nemaju program - a šta ste došli da ponudite osim besa i mržnje? Oni su rešili da to i pokažu u svakom smislu te reči."

"Ponosan sam što sam kod vas goovrio o našem praogramu. Vreme je da ljudi procene i tako donose odluke."

O pretnjama Ješića

"Ovo je nemoć. Taman su sve isplanirali, kad opet mućak. I zato im je nervoza sve veća."

"Šta je ovde smisao? Tući ćemo vas, pobićemo vas? Uvek to radite protiv "određenih ljudi." Tako se to radilo prema komunistima, pa su onda oni vraćali. Da ne govorim o fašističkim režimima koje smo imali."

"Za nas je najvažnije da se mi ponašamo odgovornije. Neće oni imati priliku, građani neće batinaše, siledžije, one koji će da ruše zgrade, i spaljuju žive ljude u stranačkim prostorijama."

O poseti Kini, Trampu, Tivtu

"Orden koji sam dobio od Sija je ogromna čast, to je orden celoj Srbiji. Ostalo je oko mesec dana do otvaranja fabrike robota, na 70 km od Beograda. Tramp je primetio jedan moj intervju. Mi radimo sa SAD i nadamo se da ćemo tokom leta moći da započnemo strateški dijalog sa SAD. Strašno važno u ovim uslovima."

"Za nas je važno mir, stabilnost, briga o ljudima."

"Onda je došao Tivat i rekli su tamo će Vučić da bude izolovan. Pa naravno da ne jer ja te ljude znam godinama. Makron je moj prijatelj. Sa Ursulom imam prijateljske odnose. Tamo su moji prijatelj, poput Micotakisa, Babiš... Fico mi je mnogo više od običnog prijatelja. Kako ste to mislili da budem izolovan? To su sve besmislice."

"Srbija će da napreduje na evropskom putu, i da čuva svoja tradicionalna prijateljstva. Ljudi znaju da je moja politika stabilna i da se teško menja. Mi kada ustanovimo politiku dobro razmislimo."

"Kada kažem da će penzije biti uvećane za 11 posto ljudi znaju da će to biti. Tako i ovde, naša politika mora da bude predvidiva."

O Pojasu Presvete Bogorodice

"Država ništa nije platila i svetinju ne možete da platite. To je još jedna laž, nema to veze ni sa mojim ocem, ni bratom. To ko da kažete da sam vlasnik Hilandara jer sam obezbedio za Hilandar i za obnovu."

"Bogoridičin pojas je velika svetinja. Ponosan sam na više od milion ljudi kojis u različitih političkih opredeljenja, ali su u miru stajali danima da bi mogli da celivaju Pojas. On je tu zahvaljujući igumanu manastira Vatoped, i našem patrijarhu. I bratskim odnosima manastira Vatoped i Hilandar."

O izborima na KiM

Na pitanje o rezultatima izbora na KiM, Vučić se zahvalio Srbima na KiM.

"Oni su ogromnom većinom potvrdili gde vide sebe, i kako žele da im se problemi rešavaju u budućnosti. Nešto manje od 3.000 glasova dobila je Kurtijeva lista. Ako u nemogućim uslovima dobijete više od 14 puta više glasova, onda možete samo da čestitate. A onda su počeli da stižu glasovi onih koji nisu Srbi. Nadali su se da će uzeti 3 mandata, ne 1. Da bi se Kurtiju omogućila vladavima. Ovako će sa svim tim mestima, gde nema ni jednog Srbina. Samo još da su naslednici Jašarija glasali. U svim tim mestima dobijali su stotine glasova ne bi li dobili 1 mandat. To je čista krađa. Jer predviđeno je da Srbi imaju 10 mesta, a ne neki drugi. Nešto slično se dešavalo u BiH. Vidim da je Evropa presrećna, mislim na Martu Kos i Kaju Kalas, što je dovoljno Srba uhapšeno. Čestitam njima na njihovoj demokratiji."