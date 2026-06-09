"Predsednik (Rusije Vladimir Putin) je rekao da je u sadašnjim uslovima i u pozadini akcija koje vidimo od strane kijevskog režima, odnosno terorističkih, kriminalnih i usmerenih protiv dece, veoma teško zamisliti kako je sada moguće pregovarati sa kijevskim režimom", rekao je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.

Govoreći o napadu ukrajinskih dronova na putnički voz Moskva-Simferopolj, on je rekao da je reč o kriminalnim akcijama Ukrajine.

"Takvi postupci značajno komplikuju sve dalje pokušaje da se krene ka mirnom rešenju. Ostajemo otvoreni za njih", rekao je Peskov.

Portparol Kremlja je dodao da Rusija preduzima sve mere kako bi osigurala svoju bezbednost dok se vojna infrastruktura NATO-a približava njenim granicama, govoreći o vojnim vežbama "Ramštajn zastava 2026", koje počinju danas i koje će se održati u više zemalja članica, uključujući Norvešku i Finsku.

"Naravno, ovaj proces pažljivo prati naše Ministarstvo odbrane. A Rusija preduzima neophodne mere kako bi osigurala svoju bezbednost usred ovih dešavanja", rekao je Peskov.

Kad je reč o rezultatima izbora u Jermeniji, Peskov je rekao da Moskva čeka objavljivanje konačnih rezultata.

"U međuvremenu, pažljivo pratimo sve izveštaje koji se pojavljuju u vezi sa ovim izborima. Takođe, pratimo izveštaje o brojnim kršenjima koja su se dogodila tokom ovih izbora", rekao je Peskov.