Luksuzni projekat ima dve komponente: priobalni razvoj u oblasti lagune Narta, koja je rezervat divljih životinja, i manje odmaralište na obližnjem nenaseljenom ostrvu Sazan, vojnoj bazi iz komunističkog doba.

Albanska državna agencija za borbu protiv korupcije potvrdila je da je pokrenula istragu u vezi sa projektom, ali nije otkrila detalje.

Vlada tvrdi da je zemljište namenjeno za projekat u privatnom vlasništvu. Međutim, pojavile su se suprotstavljene tvrdnje koje dovode u pitanje privatizaciju, što je uobičajena vrsta pravnog spora.

Premijer Albanije Edi Rama se obavezao na ovaj poduhvat, rekavši da bi on bio u skladu sa ambicijom Albanije da postane glavna globalna turistička destinacija.

„Albanija ne bi trebalo da bude zemlja koja se plaši izvanrednog projekta poput ovog, gde su se izuzetni partneri okupili da investiraju 4 milijarde evra“, rekao je Rama.

Dodao je: „Nema šanse da se ova investicija zaustavi dok sam ja ovde.“

U šok intervjuu za CNN International u sredu, Rama je takođe istakao zabrinutost za životnu sredinu. On je duboko zahvalio novinarki na tome što ima priliku da govori za tako ugledan medij.

„U ovom protestu su dobronamerni ljudi, mladi ljudi koji su istinski zainteresovani za životnu sredinu, a koji su bili jako prevareni“, rekao je. „Ne postoji tako nešto kao što je ostrvo porodice Tramp. Ne postoji tako nešto kao što je porodica američkog predsednika koja preuzima zaštićena područja gde će biti ubijani flamingosi“.

U jednom trenutku tokom intervjua, premijer je reagovao na intervencije novinarke, optužujući je da nije slušala njegova objašnjenja.

Novinar: Dakle, samo da razjasnim, projekat se neće nastaviti?

Rama: Ponovo, još nema projekta. Nema projekta.

Novinar: Želim da vas slušam, gospodine premijeru, ali pokušavam da razjasnim...

Rama: Da li želite da me slušate ili samo želite da pričate?

Novinar: Želim da vas čujem, ali pokušavam da razjasnim za naše gledaoce. Optužujete nas za lažne vesti, a ja pokušavam da razumem da li se projekat nastavlja ili je zaustavljen. Jer, prema izveštajima Politikoa, Specijalno tužilaštvo protiv korupcije u Albaniji pokrenulo je istragu o ovom projektu. Kako projekat može da se nastavi pod ovim uslovima?

Rama: Ponovo, ne želite da slušate. Meni je to sasvim jasno. Ne napadam vas. Govorim vam istinu. I dok mi ne pokažete projekat, morate da me slušate, jer nema projekta.

Interesantno, novinarka CNN-a je prvo grubo prekinula Ramu puštajući izjavu albanskog aktiviste. Dok je tvrdio da "nema projekta", prikazivane su scene sa lica mesta koje su jasno pokazale građevinske mašine kako raščišćavaju teren.

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