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Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo predsednika Volodimira Zelenskog ruskom lideru Vladimiru Putinu, najavio je šef diplomatije Andrij Sibiga. Zelenski u pismu poziva Putina na sastanak.

"Dosta je rata. Ukrajina predlaže da se ovaj rat okonča. Moramo to učiniti pošteno, dostojanstveno i garantovati da neće biti novog izbijanja rata. Vidimo da Sjedinjene Države svu pažnju posvećuju pitanju Irana i pogrešno je jednostavno čekati da se njihova pažnja okrene ratu u Evropi. Ukrajina predlaže da se rat okonča u formatu između nas i vas. Nudim vam sastanak“, napisao je Zelenski.

Zelenski nudi susret u Švajcarskoj, Turskoj ili arapskom svetu. Putin - Moskvu. "Zelenski može doći u Moskvu u bilo kom trenutku. Putin je rekao da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu i to učiniti", poručio je Kremlj.

"Što se tiče onoga što bismo mogli da kažemo jedni drugima ako dođemo do kraja sukoba, bar bismo mogli i trebalo da kažemo: 'Hvala Bogu što je sve gotovo'", rekao je Putin na pitanje o mogućem susretu.

Američki lider Donald Tramp podržava ideju direktnog dijaloga. "Mislim da bi bilo sjajno da se sastanu - treba to da završe," rekao je Tramp.

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Putin: Spremni i voljni da pregovaramo s Ukrajinom na osnovama utvrđenim na Aljasci

Ruski predsednik Vladimir Putin poručio je sinoć da je Rusija spremna i voljna da pregovara sa Ukrajinom mirnim putem na osnovama za pregovore o kojima je razgovarano na sastanku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Enkoridžu na Aljasci.

Putin je dodao da ti predlozi zahtevaju kompromise i od Moskve i od Kijeva, napominjući da je američki predsednik "iskreno posvećen rešavanju krize u Ukrajini". On je upozorio da svaki dokument moraju da potpišu legitimne strane, uključujući i Ukrajinu i da to nije hir Rusije.

"Postoji mnogo pitanja, ali ako dođemo do potpisivanja dokumenata, mislim da ako postoji želja da se oružani sukob okonča mirnim putem, a Rusija to čini, pronaći ćemo one koji mogu da potpišu odgovarajući dokument", dodao je Putin. Podsetio je da je pre tačno dve godine istekao mandat ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Kako je naveo, Rusija se ne protivi ekonomskoj integraciji Ukrajine u Evropu. Prema njegovim rečima, sukob u Ukrajini proizilazi iz potiskivanja "svega ruskog tamo".

"U srži sukoba leži državni udar u Ukrajini i suzbijanje svega ruskog tamo, suzbijanje značajnog dela stanovništva zemlje koji nije priznao rezultate ovog državnog udara", rekao je ruski lider.

On je ocenio da je bivši nemački kancelar Gerhard Šreder osoba kojoj se može verovati i podsetio da je upravo Šreder bio uključen u izgradnju infrastrukturnih projekata poput Severnog toka kako bi se nemačkoj ekonomiji obezbedilo pouzdano i jeftino snabdevanje iz Rusije.