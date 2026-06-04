Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je od početka rata u Ukrajini život izgubilo više od 700 dece, ističući da odgovorni za stradanja moraju da budu izvedeni pred lice pravde.

Povodom Međunarodnog dana nevine dece – žrtava agresije, Zelenski se oglasio na Telegramu i poručio da Ukrajina ne sme da zaboravi najmlađe žrtve rata.

– Od početka invazije velikih razmera, Rusija je ubila najmanje 707 mladih Ukrajinaca. Svaka smrt je dete čija je budućnost oduzeta. Rusija mora da bude pozvana na odgovornost za ove zločine – naveo je Zelenski, prenosi Ukrinform.

Ukrajinski predsednik podsetio je da se 4. juna u toj zemlji obeležava Dan sećanja na decu stradalu tokom rata.

Ovaj datum ustanovljen je rezolucijom Vrhovne rade Ukrajine 2021. godine i posvećen je sećanju na najmlađe žrtve oružanih sukoba.

Međunarodni dan nevine dece – žrtava agresije obeležava se svake godine 4. juna. Generalna skupština Ujedinjenih nacija ustanovila ga je 1982. godine tokom posebnog zasedanja posvećenog situaciji u Palestini.

Rat u Ukrajini traje više od četiri godine, a pitanje civilnih žrtava, posebno dece, ostaje jedna od najtežih i najosetljivijih tema sukoba.