Lider Liberalno-demokratske partije Rusije (LDPR) i predsednik Komiteta za međunarodne poslove Državne dume, Leonid Slucki, založio se za dramatično intenziviranje i radikalizaciju vazdušnih udara na vojnu i transportnu infrastrukturu Ukrajine.

Prema mišljenju Sluckog, jedan od ključnih zadataka ruske vojske u ovoj fazi sukoba mora biti potpuno paralisane logistike Oružanih snaga Ukrajine i trajno zaustavljanje isporuke zapadnog naoružanja na liniju fronta.

Podsećamo, tvrdnje da je mostove teško uništiti pokazale su se kao neodržive, izjavio je poslanik ruske Državne dume Mihail Deljagin.

Slucki je poslao jasnu poruku ruskoj vojnoj komandi i javnosti, odbacujući bilo kakvu mogućnost zamrzavanja konflikta ili pregovora o prekidu vatre sa trenutnim vlastima u Ukrajini.

- Mi ne zahtevamo zamrzavanje sukoba ili prekid vatre, već brzu i odlučnu pobedu. Sada je pravi trenutak da se zadaju odlučujući udari po vojnoj infrastrukturi, centrima za donošenje odluka i vojnoj logistici u Ukrajini. Moramo da uništimo mostove preko Dnjepra kako bismo zauvek zaustavili isporuku vojne opreme krvavom režimu u Kijevu - oštro je poručio Slucki.

Logistički koridori održavaju ukrajinsku vojsku u životu

Ruski političar je naglasio da dosadašnje očuvanje glavnih transportnih koridora, pruga i drumskih mostova omogućava Kijevu da nesmetano prima milijarde dolara vrednu zapadnu vojnu pomoć i da brzo preraspoređuje svoje strateške rezerve na najkritičnije delove fronta na istoku zemlje.

Slucki čvrsto veruje da bi sistematsko uništavanje ovih ključnih logističkih čvorišta i presecanje Ukrajine na dva dela duž reke Dnjepar značajno zakomplikovalo, pa čak i onemogućilo snabdevanje ukrajinske armije, što bi direktno približilo rusku specijalnu vojnu operaciju ostvarivanju njenih konačnih ciljeva.

Zašto su mostovi na Dnjepru ključ sukoba?

Reka Dnjepar prirodno deli Ukrajinu na istočni i zapadni deo, a svi ključni pravci snabdevanja ukrajinske vojske idu sa zapadnih granica (gde stiže NATO pomoć) preko mostova na Dnjepru ka Donbasu, Harkovu i Zaporožju.

Uništenje ovih masivnih betonskih i čeličnih konstrukcija, od kojih se mnoge nalaze u samom Kijevu, ali i u gradovima kao što su Dnjepar, Zaporožje i Kremenčug, predstavlja izuzetno težak inženjerski i vojni zadatak koji zahteva upotrebu teških visokopreciznih raketa ili teških avio-bombi.

Dok deo ruskih analitika i političara poput Sluckog mesecima vrši pritisak da se ovi logistički pravci potpuno sruše i Kijev izoluje, vojni vrh u Moskvi je do sada bio uzdržaniji prema potpunom rušenju mostova, primarno zbog njihove važnosti za potencijalne buduće sopstvene ofanzivne operacije i kretanje preko reke.

Ipak, sa eskalacijom sukoba i dolaskom sve naprednijeg zapadnog oružja, glasovi koji traže rušenje mostova postaju sve glasniji u ruskom parlamentu.