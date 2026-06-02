Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je danas da je tokom noći izveden niz udara na vojne ciljeve u Ukrajini, navodeći da je akcija sprovedena kao odgovor na, kako tvrdi Moskva, "teroristički" napad ukrajinskih snaga u Starobeljsku.

Prema navodima ministarstva, pogođeno je ukupno 10 preduzeća vojne industrije. Među ciljevima u Kijevu bili su udruženje „Abris“ PT, preduzeće radio-elektronske industrije Specijalni konstruktorski biro „Spektr“, fabrika „Majak“ i državna kompanija „UkrSpecEksport“.

Ruska strana tvrdi da su oštećena i tri vojna objekta u ukrajinskoj prestonici.

U Zaporožju su, prema saopštenju, gađani pogoni mašinskog preduzeća „Omeljčenko“ i fabrike avionskih motora „Motor Sič“.

Na meti udara u Dnjepropetrovskoj oblasti našla se fabrika „Fire Point“, koja proizvodi komponente za bespilotne letelice dugog dometa i raketno naoružanje, kao i jedan logistički centar.

Rusko Ministarstvo odbrane navodi da su u Harkovskoj oblasti pogođena tri preduzeća odbrambene industrije, uključujući Harkovsko državno avionsko preduzeće, kao i dva energetska objekta.

U Sumskoj oblasti, prema istim navodima, pogođeno je preduzeće vojno-industrijskog kompleksa „Zvezda“.

Saopšteno je i da su napadnuti objekti vojne industrije u Hmeljnickoj i Poltavskoj oblasti, kao i infrastruktura šest vojnih aerodroma u Čerkaskoj, Rovenskoj, Žitomirskoj, Kirovogradskoj, Hmeljnickoj i Kijevskoj oblasti.

Ruska strana navodi da su ukrajinski dronovi u noći između 21. i 22. maja pogodili univerzitetski objekat i internat Luganskog pedagoškog univerziteta u Starobeljsku, pri čemu je, prema tim tvrdnjama, poginula 21 osoba, a 60 je ranjeno.





U Iljskoj rafineriji nafte u Krasnodarskom kraju izbio je požar usled napada dronom, saopštila je danas regionalna operativna grupa



- Požar je izbio u Iljskoj rafineriji nafte zbog napada dronom. Prema preliminarnim izveštajima, nije bilo žrtava - navedeno je u saopštenju Operativnog štaba Krasnodarskog kraja objavljenom na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.