Odgovor je Rubikon – tajna organizacija koja okuplja najbolje ruske operatere dronova i direktno odgovara najvišem državnom i vojnom vrhu u Moskvi. O ovoj jedinici detaljno je govorio Raman Pahulič, ukrajinski novinar koji je proveo mnogo vremena na linijama fronta u Donbasu i drugim delovima Ukrajine.

Opasan protivnik na frontu

Prema njegovim rečima, Rubikon je jedan od najopasnijih protivnika sa kojima se ukrajinska vojska suočava.

„Njihov rad je sistemski organizovan. Imaju sve potrebne resurse, slobodu da eksperimentišu i uvode inovacije, kao i mogućnost da stalno razvijaju nove metode delovanja koje stvaraju ozbiljne probleme ukrajinskoj vojsci“, kaže Pahulič za Jutjubkanal "BFBS Forces News"

Rubikon je zapravo Centar za napredne bespilotne tehnologije, osnovan 2024. godine po nalogu ruskog ministra odbrane Andreja Belousova. Organizacija ima značajan ugled u Rusiji, a često se promoviše putem društvenih mreža, gde objavljuje prepoznatljive video-snimke. U svojim nastupima često se poziva na sovjetsko nasleđe i borbu protiv nacističke Nemačke tokom Drugog svetskog rata.

Jedna od ključnih uloga Rubikona jeste obuka ruskih operatera dronova za borbena dejstva. Pored toga, jedinica testira novu opremu i tehnologije čim budu uvedene u upotrebu, a njeni pripadnici raspoređuju se na najkritičnije delove fronta, uključujući područja oko Konstantinovke i Pokrovska.

Rubikon ima reputaciju izuzetno metodične i efikasne jedinice. Među njenim pripadnicima nalaze se brojni programeri, inženjeri i stručnjaci tehničkih fakulteta iz Rusije.

Prema pojedinim procenama, upravo je Rubikon imao važnu ulogu u potiskivanju ukrajinskih snaga iz Kurske oblasti tokom ukrajinskog upada 2024. godine, kontinuiranim napadima na bokove jedinica i prekidanjem njihovih linija snabdevanja.

Jedna od specijalnosti ove jedinice jeste upotreba drona Lancet ("lutajuća municija"), koji je korišćena za uništavanje velikog broja ukrajinskih oklopnih vozila, uključujući i britanske tenkove Čelendžer 2.

Takođe koriste i dronove sa optičkim vlaknima, među kojima se ističe model poznat kao KVN, koji proizvodi ruska kompanija Kalašnjikov.

Glavna meta i taktika

Pahulič navodi da Rubikon prvenstveno nastoji da poremeti ukrajinsku logistiku, ali i da identifikuje i eliminiše operatere ukrajinskih bespilotnih letelica. Posebnu pažnju posvećuju koordinaciji sa ruskom avijacijom koja koristi navođene avio-bombe, pri čemu tvrde da su mnogi njihovi napadi usmereni upravo na položaje ukrajinskih operatera dronova.

Iako Rubikon ne predstavlja sve ruske jedinice koje upravljaju dronovima u Ukrajini, prema ocenama sa terena trenutno predstavlja najveći problem za ukrajinsku vojsku.

Procenjuje se da organizacija broji oko 5.000 pripadnika raspoređenih u različite specijalizovane segmente, uključujući vazdušno izviđanje, protivdronsku odbranu i elektronsko ratovanje.

Jedna od njihovih najvažnijih taktika jeste lociranje ukrajinskih operatera dronova presretanjem radio-signala, nakon čega sledi precizno gađanje njihovih položaja. Rubikon se takođe smatra glavnom platformom za testiranje i razvoj ruskih dronova zasnovanih na veštačkoj inteligenciji.

Jedinica blisko sarađuje sa privatnim odbrambenim kompanijama i u velikoj meri preuzima metode koje je prethodno razvila ukrajinska vojska. U praksi često funkcioniše kao snaga za brzo reagovanje i šalje se na najintenzivnije sektore fronta.

Na pojedinim proruskim internet portalima vodi se evidencija o navodnim uspesima Rubikona. Prema njihovim tvrdnjama, tokom jednog meseca broj uspešno uništenih ciljeva premašio je 1.000.

Pahulič navodi i primer videa objavljenog istog dana, na kojem se prikazuje presretanje ukrajinskih dronova. U seriji od 16 snimljenih incidenata tvrdi se da su svi zabeleženi tokom jednog dana u Donbasu. To, prema njegovim rečima, pokazuje da Rusija održava konstantan pritisak, dok ostaje otvoreno pitanje može li Ukrajina dugoročno da obezbedi dovoljan broj dronova kako bi odgovorila istim intenzitetom.

„Ovo je dugotrajna igra iscrpljivanja“, ocenjuje on.

Postoje planovi da se Rubikon u budućnosti razvije u višedomensku jedinicu koja bi, pored vazdušnih dronova, koristila i bespilotna plovila. S druge strane, u Ukrajini se razmatra formiranje specijalnih jedinica čiji bi jedini zadatak bio pronalaženje i neutralisanje pripadnika Rubikona.

Ukrajinske snage su nedavno izvele napad u blizini Makejevke u Donjeckoj oblasti, za koji tvrde da je uništio jednu od baza ove organizacije.

Istovremeno, Ukrajina poslednjih meseci ostvaruje određene uspehe na jugu zemlje i na Krimu, gde značajnu ulogu imaju napredni dronovi poput Horneta, koji koriste elemente veštačke inteligencije za pronalaženje i napad.

Rusija zato mora brzo da pronađe odgovor na rastući broj ukrajinskih napada dronovima. Prema oceni Ramana Pahuliča, upravo je Rubikon jedinica kojoj je poveren taj zadatak.

Uspon Rubikona

Uspon Rubikona pokazuje koliko se ruska vojska promenila tokom rata u Ukrajini. Nekada kritikovana zbog sporosti, birokratije i nedostatka inovacija, ruska armija je kroz ovu jedinicu uspela da razvije novi model ratovanja zasnovan na bespilotnim sistemima, veštačkoj inteligenciji i brzoj primeni novih tehnologija na frontu.

Rubikon ne služi samo za obuku operatera i izvođenje borbenih zadataka. Njegova uloga je i razvoj novih sistema, testiranje naprednih dronova i prenošenje iskustava drugim ruskim jedinicama. Upravo zbog toga ukrajinski vojni analitičari smatraju da je Rubikon postao svojevrsni centar inovacija ruske vojske.

Vojni stručnjaci ocenjuju da je upravo Rubikon bio među pionirima masovne upotrebe dronova sa optičkim vlaknima, koji su otporni na elektronsko ometanje i omogućavaju precizne napade čak i u uslovima intenzivnog elektronskog ratovanja. Pored toga, jedinica razvija radarske mreže za otkrivanje neprijateljskih dronova, kao i sisteme zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

Prema procenama ukrajinskih komandanata, ruske inovacije u oblasti dronova danas u pojedinim segmentima čak nadmašuju ukrajinske sposobnosti. Na pojedinim delovima fronta kretanje vozilima postalo je gotovo nemoguće zbog stalnog nadzora i napada bespilotnih letelica, dok su komandna mesta sve češće smeštena duboko pod zemljom.

Prema ocenama sa obe strane fronta, ključna prednost Rusije trenutno nije samo tehnologija, već sposobnost da proizvodi i koristi znatno veći broj dronova.

Rat u Ukrajini tako se sve više pretvara u tehnološku trku u kojoj prednost ne donosi samo kvalitet sistema, već i brzina prilagođavanja, proizvodni kapaciteti i sposobnost da se nove inovacije što pre prenesu na bojište.

