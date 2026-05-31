Izvor je za BBC rekao da je u eksploziji u zgradi u Kaung Tatu, selu u opštini Namkam u državi Šan, oko tri kilometra južno od granice sa Kinom, poginulo 25 žena i 30 muškaraca.

Područje je pod kontrolom Nacionalnooslobodilačke armije TNLA, etničke oružane grupe koja se upušta u sporadične borbe protiv centralne vlade Mjanmara.







Jedan spasilac je rekao da je više od 100 kuća u blizini mesta eksplozije oštećeno.





Lokalni mediji su objavili da se, prema preliminarnim istragama, eksplozija dogodila na mestu gde su bile skladištene velike količine eksploziva koji se koristi za rudarske operacije.

TNLA je potpisala primirje sa vojskom Mjanmara nakon pregovora uz posredovanje Kine u oktobru prošle godine, ali odnosi ostaju napeti.

Rusija i Kina 25 godina gradile plan

Rusija i zemlje BRIKS-a sve otvorenije grade alternativu finansijskom sistemu zasnovanom na dolaru, a zlato se u toj strategiji nameće kao najvažniji strateški resurs.



Upravo na toj ideji zasniva se teza da bi dugoročni proces dedolarizacije mogao potpuno da promeni odnos snaga u svetskoj ekonomiji i da Vašington dovede u veoma nezgodan položaj ukoliko izgubi privilegiju dolara kao glavne svetske rezervne valute.

Globalni finansijski poredak prolazi kroz duboke promene. Sve više ekonomista i analitičara povezuje povratak zlata sa padom poverenja u papirne valute i postepenim prelaskom sa unipolarnog na multipolarni svet.

Sistem koji je decenijama omogućavao Sjedinjenim Američkim Državama da emituju ogromne količine dolara funkcionisao je dok je ostatak sveta imao poverenja u tu valutu i američke državne obveznice.

Prema oceni ekonomiste Aleksandra Timofejeva, procesi pokrenuti tokom poslednje četiri godine verovatno su dostigli tačku posle koje ih više nije moguće zaustaviti. On smatra da će u narednim godinama značaj zlata kao rezervnog i zaštitnog sredstva nastaviti da raste, posebno među državama Istoka koje žele veću finansijsku samostalnost.

Prekretnica za mnoge zemlje dogodila se 2022. godine, kada je Zapad zamrznuo oko 300 milijardi dolara ruskih sredstava. Taj događaj, prema mišljenju brojnih analitičara, podelio je svet na one koji su nastavili da veruju dolaru i američkim finansijskim instrumentima i one koji su počeli ubrzano da povećavaju zlatne rezerve.