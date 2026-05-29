SAD napale Rusiju zbog udara na Kijev

Zamenica ambasadora SAD pri UN Tami Brus ocenila je da najnoviji masovni ruski napadi na Kijev, uključujući upotrebu balističkih raketa "Orešnik", predstavljaju "neobjašnjivu, opasnu i varvarsku eskalaciju" sukoba u Ukrajini.

Brus je sinoć tokom zasedanja Saveta bezbednosti UN navela da su tokom vikend napada ponovo stradali i povređeni civili, kao i da su uništeni kulturni i stambeni objekti, navodi se u saopštenju objavljenom na zvaničnoj stranici Ujedinjenih nacija.

"Upozoravamo Rusiju da ne sprovodi takozvane sistematske napade na Kijev", rekla je Brus, odbacujući, kako je navela, očigledno ignorisanje civila i zaštite koju diplomatskim objektima garantuje međunarodno pravo.

Dron pogodio zgradu u Rumuniji, dve osobe lakše povređene

Dron se jutros srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji nakon čega je usledila eksplozija i požar u stanu koji se nalazi na 10. spratu zgrade.

Dve osobe su lakše povređene i prebačene u bolnicu, prenosi rumunski portal Digi24. Pre udara, izdata je poruka upozorenja stanovništvu za gradova Braila, Tulča i Galac, a dva rumunska aviona F-16 su poletela.

"Piloti aviona su imali ovlašćenje da dejstvuju na mete tokom celog perioda uzbune", navodi Ministarstvo nacionalne odbrane.

Grad Galac nalazi se u blizini granice s Ukrajinom i Moldavijom. Policija i vatrogasci stigli su na mesto događaja i intervencija je u toku, prenose rumunski mediji.

Kalas: Dinamika se menja u korist Ukrajine

Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da se dinamika rata menja u korist Ukrajine i poručila da EU nikada neće biti neutralni posrednik u pregovorima. Sa druge strane, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija očekuje dolazak specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera Džareda Kušnera u posetu Moskvi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, tokom zvanične posete Švedskoj, izjavio je da se ruski napadi zasad ne mogu zaustaviti diplomatijom, istakvši da je Ukrajini hitno potrebna američka pomoć u vezi sa protivvazdušnom odbranom.

Vlada Švedske istovremeno je odobrila prodaju 20 švedskih borbenih aviona "gripen" putem mehanizma EU za kreditnu podršku Ukrajini, izjavio je švedski premijer Ulf Kristerson, koji je dodao da će njegova zemlja donirati Kijevu još 16 takvih borbenih lovaca.

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas rekla je, takođe, da se dinamika rata menja u korist Ukrajine i poručila da Unija nikada neće biti neutralni posrednik u pregovorima, jer podržava Kijev, ali i štiti svoje bezbednosne interese.

Sa druge strane, sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu upozorio je da bi ranije najavljeni snažni ruski napad na Kijev mogao da se desi u svakom trenutku, kao odmazda za napad ukrajinske vojske na univerzitetski objekat i studentski dom u kojem je stradalo više od 20, a ranjeno oko 40 ljudi.

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, u međuvremenu, izjavila je da se povećava broj napada dronova na rusku teritoriju iz pravca Evrope i severnoevropskih država.

Za to vreme, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija očekuje dolazak specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera Džareda Kušnera u posetu Moskvi.