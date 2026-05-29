Miruca je naveo da je dron tipa "geran-2" detektovan i praćen radarom koji je nedavno postavljen u području Galaca, nakon sličnog incidenta koji se dogodio pre dve nedelje, prenosi rumunski Juronjuz.

"Da, otkriven je i praćen radarom u zoni Galaca. Da, borbeni avioni su imali odobrenje za dejstvo. Ali u četiri minuta koliko se nalazio u rumunskom vazdušnom prostoru nije bilo moguće dejstvo bez rizika da projektil izazove veću štetu u Galacu", pojasnio je Miruca.

On je saopštio da je o incidentu odmah obavestio državni vrh i saveznike u NATO-u, kao i da je telefonom razgovarao sa generalnim sekretarom Alijanse Markom Ruteom.

Prema njegovim rečima, Rumunija insistira na dodatnim merama zaštite u regionu Dobrudže do isporuke sistema za borbu protiv dronova koje je naručilo Ministarstvo odbrane.

"Razgovarao sam jutros sa Markom Ruteom i još jednom obrazložio koliko je važno da ono što smo zvanično tražili na savezničkom nivou bude sprovedeno u oblasti Dobrudže", istakao je rumunski ministar.

On je naglasio da Rumunija mora da ojača sisteme protivvazdušne i protivdronovske odbrane kako bi odgovorila na ovakve pretnje.

Miruca je dodao da rumunske vlasti u saradnji sa saveznicima rade na dodatnim merama bezbednosti na istočnom krilu NATO-a, koje bi trebalo da budu predstavljene uskoro.

Dron se jutros srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji nakon čega je usledila eksplozija i požar u stanu na 10. spratu zgrade.

Dve povređene osobe prevezene su u lokalni urgentni centar.