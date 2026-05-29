On je na platformi „Maks“ napisao da evropske države ratuju protiv Rusije „rukama banderovaca“, ali da to, prema njegovim rečima, ne menja suštinu.

Medvedev je naveo da evropski dronovi, delovi za njih, drugo naoružanje i obaveštajni podaci svakodnevno učestvuju u napadima na Rusiju, zbog čega dolazi do oštećenja stambenih objekata i stradanja civila.

On je ocenio da evropski lideri znaju kako da okončaju rat u Ukrajini i da zato odgovornost treba tražiti od njih.

Medvedev je poručio da građani zemalja EU, posebno u mestima gde se nalaze pogoni za proizvodnju dronova za potrebe ukrajinske vojske, „neće moći mirno da spavaju“.

On je takođe optužio lidere EU za odgovornost za pogibiju ruskih civila u napadima, uključujući i teroristički napad u Starobeljsku.

