Bliža evroazijska integracija, s obzirom na specifičnosti trenutne situacije, koristi svakoj državi članici EAEU, naglasio je Putin, govoreći na proširenom zasedanju Vrhovnog evroazijskog ekonomskog saveta, prenosi TASS.

"Dinamika ključnih makroekonomskih indikatora naših pet zemalja pokazuje stabilan, pozitivan trend", rekao je Putin, napominjući da je ukupni obim industrijske proizvodnje u EAEU povećan za 1,6 odsto, poljoprivredna proizvodnja za 4,6 odsto, a građevinarstvo za 4,2 odsto.

On je ukazao da se vidi rast u većini ekonomskih sektora i da su trgovinski tokovi između zemalja članica evroazijske unije dostigli 95 milijardi dolara prošle godine.

Štaviše, nastavio je, struktura trgovine se poboljšava zbog širenja isporuka visokotehnoloških proizvoda i istovremenog smanjenja udela sirovina.

"U okviru Evroazijske ekonomske zajednice dosledno se eliminišu trgovinske barijere, unifikuju se netarifni propisi, a praktično sva poravnanja između naših zemalja obavljaju se u nacionalnim valutama. Time su međusobne izvozno-uvozne transakcije pouzdano zaštićene od spoljnih uticaja i negativnih trendova na globalnim tržištima", zaključio je Putin.