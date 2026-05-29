"Najveća glupost koju prave Evropljani i ljudi u Briselu jeste to što u potpunosti odbijaju bilo kakav dijalog sa Rusijom. Nemoguće je rešavati i razmatrati probleme bez dijaloga", istakao je.

Peskov je naglasio da Evropa predstavlja stranu u sukobu i da zbog toga ne može biti posrednik u rešavanju ukrajinske krize.

"U ovom trenutku Evropa je strana u sukobu na strani Ukrajine. Ne zaboravite da evropsko oružje neposredno puca na nas i nemoguće je to zanemariti. Zbog toga Evropa u ovakvom statusu nikako ne može zahtevati ulogu posrednika", poručio je portparol Kremlja.

Peskov je potvrdno odgovorio na pitanje o tome da li bi Rusija odbila kada bi Evropa ponudila da posreduje u sukobu.

"Oni se bore protiv nas na strani Ukrajine", poručio je portparol šefa ruske države.

Naglasio je da je Kremlj pozitivno ocenio izjavu mađarskog premijera Petera Mađara da njegova zemlja neće isporučivati oružje i vojnu tehniku Ukrajini.

"Pozitivno. Ako neka strana kaže da smatra da nije potrebno dolivati ulje na vatru, to se može samo pozdraviti. Očekivali bismo da sve zemlje donesu takvu odluku, onda bi mir brže došao", primetio je on.