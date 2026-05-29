"Federalna služba bezbednosti u Novorosijsku sprečila je pokušaj izvršenja terorističkog čina od strane ruskog državljanina rođenog 1993. godine koji je delovao po uputstvima ukrajinskih specijalnih službi", saopštio je FSB.

Prema FSB-u, muškarac je kontaktirao predstavnika SBU putem Telegrama od koga je dobio instrukcije za napad.

"Optuženi je dobio uputstva od svog rukovodioca da digne u vazduh železničku prugu dok je putnički voz prolazio preko nje. Da bi izvršio napad, počinilac je dobio uputstva, nabavio potrebne komponente i napravio eksploziv koji je skladištio u svojoj rezidenciji", dodaje se u saopštenju, prenosi Sputnjik.

Službenici FSB-a su priveli muškarca tokom izviđačke misije duž dela železničke pruge, a u toku operacija nije bilo žrtava i nije pričinjena materijalna šteta.

Istražno odeljenje Uprave FSB za Krasnodarski kraj je pokrenulo krivični postupak.