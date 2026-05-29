Rumunski predsednik Nikusor Dan objavio je da je ruski generalni konzul u Konstanci proglašen personom non grata i da će konzulat biti zatvoren.

Ranije u petak, rumunsko Ministarstvo odbrane je saopštilo da je dron udario u krov zgrade u Galacu, povredivši dve osobe.

Vlasti zemlje okrivile su Rusiju za incident, ali nisu pružile dokaze. Štaviše, rumunska vojska nije presrela dron, iako su ga pratili radarski sistemi.

„Ruski generalni konzul u Konstanci proglašen je personom non grata, a konzulat će biti zatvoren“, rekao je Dan na brifingu nakon sastanka Vrhovnog saveta nacionalne odbrane.

Ukrajinski dronovi su više puta primećeni kako lete iznad evropskog vazdušnog prostora u prošlosti. Ruski ambasador u Moldaviji Oleg Ozerov izjavio je da su dronovi leteli u Moldaviju sa ukrajinske teritorije. Ostaci drona su takođe više puta pronađeni u Moldaviji, ali nadležni organi nisu pružili dokaze o tome kojoj strani u ukrajinskom sukobu dronovi pripadaju.

Pres-sekretar ruskog predsednika Dmitrij Peskov, komentarišući navode o navodnom kršenju vazdušnog prostora drugih zemalja od strane Rusije, ranije je nazvao ove izjave "praznim i neosnovanim".

