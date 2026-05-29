Vršilac dužnosti premijera Ilie Boložan osudio je jutros incident u gradu Galacu, gde se dron srušio na stambeni blok, i saopštio da je u kontaktu sa ministrom odbrane i da su preduzete sve mere za zaštitu stanovništva, prenosi Ađerpres.

"Tokom noći, ruski dron se srušio na stambeni blok u opštini Galac, izazvavši požar i lakše povredivši dve osobe. Bio sam u kontaktu sa ministrom odbrane i odmah su preduzete sve mere za zaštitu stanovništva, dok su, na diplomatskom frontu, obavešteni saveznici i partneri Rumunije", rekao je Boložan.

On je dodao da je ova situacija "neprihvatljiva" i da predstavlja "još jedno kršenje vazdušnog prostora izazvano neodgovornim i neopravdanim nastavkom agresije u Ukrajini od strane Rusije".

"Ovaj rat nastavlja da utiče na bezbednost Rumunije i država na istočnom krilu. Nedvosmisleno osuđujem ove ozbiljne akcije i čvrsto pozivam Rusiju da ih odmah obustavi“, napisao je rumunski premijer na Fejsbuku.

Boložan je dodao i da rumunski odbrambeni odgovor bio ograničen nivoom raspoložive opreme.

"Ovo je još jedan dokaz važnosti programa EU Sigurnosna akcija za Evropu (SAFE) kroz koji ćemo obezbediti sveobuhvatnu opremu za borbu protiv dronova za rumunsku vojsku. Ugovor će biti potpisan u narednim satima. Isporuka kapaciteta za borbu protiv dronova počeće u roku od nekoliko meseci", izjavio je rumunski premijer.