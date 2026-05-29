Dve osobe su lakše povređene i prebačene u bolnicu, prenosi rumunski portal Digi24. Pre udara, izdata je poruka upozorenja stanovništvu za gradova Braila, Tulča i Galac, a dva rumunska aviona F-16 su poletela.

„Piloti aviona su imali ovlašćenje da dejstvuju na mete tokom celog perioda uzbune“, navodi Ministarstvo nacionalne odbrane.

Grad Galac nalazi se u blizini granice s Ukrajinom i Moldavijom. Policija i vatrogasci stigli su na mesto događaja i intervencija je u toku, prenose rumunski mediji.

U toku istraga

Timovi stručnjaka rumunskog Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova i Rumunske obaveštajne službe nastavili su istragu u području stambene zgrade u Galacu na koju je pao dron ruske proizvodnje "geran-2", saopštilo je danas rumunsko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju dostavljenom agenciji Ađerpres navodi se da prve informacije ukazuju da je kompletan eksplozivni teret drona detoniran prilikom udara, preneo je Ađerpres.

Građani su pozvani da poštuju preporuke nadležnih organa i prate zvanične informacije koje objavljuju institucije.

"Ministarstvo odbrane najoštrije osuđuje neodgovorne postupke Rusije i naglašava da oni predstavljaju novu pretnju regionalnoj bezbednosti i stabilnosti u oblasti Crnog mora", navodi se u saopštenju.

Dodaje se da ovakvi incidenti pokazuju da Rusija ne poštuje međunarodno pravo, što ugrožava ne samo bezbednost rumunskih građana, već i kolektivnu bezbednost NATO-a.

"Ozbiljan incident"

Rumunska ministarka spoljnih poslova Oana Coju ocenila je ovaj incident danas kao "izuzetno ozbiljan" i saopštila da je Rumunija o tome obavestila saveznike i generalnog sekretara NATO-a.

"Reč je o izuzetno ozbiljnom incidentu i neodgovornom aktu Rusije. Ruski dron ušao je u naš vazdušni prostor. Ovo je incident bez presedana", rekla je Coju, prenosi Juronjuz Rumunija.

Ona je navela da su tokom noći o incidentu obavešteni generalni sekretar NATO-a, saveznici Rumunije i ministri spoljnih poslova evropskih zemalja, dodajući da će Bukurešt tokom dana predstaviti diplomatski odgovor na taj događaj.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rumunije, ovaj incident predstavlja "ozbiljnu i neodgovornu eskalaciju". "Rusija snosi direktnu odgovornost za ove ozbiljne i nedogovorne postupke.

Rumunija će delovati maksimalno kako bi povećala međunarodni pritisak na Rusiju za hitan i sveobuhvatan prekid vatre", ističe se u saopštenju rumunskog Ministarstva.

Dodaje se da će Rumunija preduzeti neophodne diplomatske mere kao odgovor na teško kršenje međunarodnog prava i rumunskog vazdušnog prostora, kao i da je od NATO saveznika zatražila ubrzanje transfera kapaciteta za borbu protiv dronova.

Rumunske vlasti ocenile su da Rusija nastavlja da vodi ilegalni rat sa ozbiljnim posledicama po regionalnu bezbednost i sigurnost građana.

NATO osudio napad dronom na Rumuniju i najavio jačanje odbrane

Portparolka NATO-a Alison Hart saopštila je danas da je generalni sekretar NATO-a Mark Rute u kontaktu s vlastima Rumunije nakon što je rano jutros dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galac i povredio dve osobe, dodajući da je Rute oštro osudio taj napad.

Ona je u objavi na društvenoj mreži X navela da će Alijansa nastaviti da jača svoje odbrambene kapacitete.

"Generalni sekretar NATO-a je u kontaktu sa rumunskim vlastima. Oštro osuđujemo rusku nepromišljenost i NATO će nastaviti da jača svoju odbranu od svih pretnji, uključujući dronove", navela je portparolka NATO-a.

Lokalni političar objavio fotografije delova drona

Bogdan Rodeanu, zastupnik stranke USR iz Galatija, na Facebooku je objavio fotografije za koje kaže da pokazuju delove drona koji su pali na tlo ispred zgrade.