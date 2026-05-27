Posebna zabrinutost pojavila se oko trase u oblasti Berdjanska, gde su, kako se navodi, pojačani napadi bespilotnim letelicama na logistički koridor koji povezuje više važnih pravaca ka frontu.

Telegram kanal „Dva majora“ tvrdi da se intenzitet udara poslednjih nedelja dodatno povećao i da se problemi u snabdevanju osećaju već gotovo mesec dana.

Prema njihovim navodima, posledice nisu ograničene samo na vojne isporuke prema liniji fronta, već utiču i na dopremanje robe i namirnica u pozadinske oblasti.

Kako navode ruski vojni blogeri, ukrajinske formacije koriste dronove „Hornet“ za napade na vozila koja prolaze kroz područje oko Berdjanska. Ističe se da je udaljenost do Orehova vazdušnom linijom oko 95 kilometara, što se, prema njihovoj proceni, uklapa u mogućnosti tih bespilotnih sistema čiji maksimalni domet navodno dostiže oko 145 kilometara.

Dan ranije i autor kanala „Ribar“ upozoravao je da se bezbednosna situacija u južnim regionima Rusije, uključujući Krim, Hersonsku i Zaporošku oblast, komplikuje zbog sve češćih udara ukrajinskih dronova na transport koji se kreće magistralnim putevima.

Prema ocenama autora sa kanala „Dva majora“, problem bi mogao da se ublaži samo ozbiljnijim jačanjem takozvane „male PVO“.

Oni tvrde da tehnička sredstva za takvu zaštitu već postoje, ali da je potrebno ubrzano uvođenje sistema, dodatna obuka ljudstva i bolje opremanje jedinica koje štite logističke pravce. Uz to, smatraju da bi prioritet trebalo da bude i otkrivanje i neutralisanje timova koji upravljaju dronovima.

Posebnu pažnju privukla je i izjava ukrajinskog ministra Mihaila Fedorova, koji je govorio o programu nazvanom „logistički lokdaun“. Prema njegovim rečima, cilj je proširenje udara srednjeg dometa po ruskoj pozadini i logističkim rutama.

Ruski vojni blogeri ocenjuju da se radi o spoju informacionog i operativnog delovanja, gde medijska kampanja prati aktivnosti na terenu. Istovremeno tvrde da se napadi na operativnu dubinu ne dešavaju od juče, već da ukrajinske snage takve aktivnosti sprovode već mesecima.

U njihovoj proceni, poslednjih dana dolazi i do pojačanog medijskog pritiska i dodatnog intenziviranja udara, što, kako navode, stvara osećaj rastuće napetosti oko južnog logističkog pravca i oblasti Azovskog mora.