Finsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će pozvati ruskog ambasadora Pavela Kuznjecova na razgovor zbog "nezakonitih pretnji", dodajući da Rusija ne može da "diktira prisustvo Evrope u Ukrajini".

"Oštro osuđujemo nezakonite pretnje i brutalne napade Rusije na civile u Ukrajini i njenu kampanju zastrašivanja kojom poziva osoblje ambasada evropskih zemalja da napusti Kijev.

usija neće diktirati prisustvo Evrope u Ukrajini", navodi se u saopštenju objavljenom na društvenoj mreži X.

Helsinki je pozvao izaslanika nakon što je Moskva objavila da će pokrenuti sistematski talas udara na Ukrajinu i pozvala strane državljane i diplomate da napuste ukrajinsku prestonicu, prenosi YLE.

"Novi udari će biti sprovedeni na centre odlučivanja i firme iz vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu", upozorilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova u saopštenju.

Desetine zemalja članica UN-a osudile su pretnje stranim diplomatama, dok je EU takođe pozvala otpravnika poslova Rusije u Briselu nakon upozorenja Moskve.