Snage bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine pogodile su punkt raspoređivanja motorizovane brigade ruske vojske na privremeno okupiranoj teritoriji Donjecke oblasti, saopštila je danas ukrajinska vojska.

U saopštenju objavljenom na Fejsbuku navodi se da je napad izveden u selu Bezimeno, koje je pod ruskom kontrolom od 2014. godine, a objavljen je i snimak borbenog dejstva, preneo je Ukrinform.

Ukrajinska vojska tvrdi da je ruska strana navodno namerno organizovala bazu na teritoriji bivšeg dečjeg kampa na obali Azovskog mora, koristeći civilnu infrastrukturu za prikrivanje vojnog objekta.

Ukrajinska vojska ocenjuje da sistematski napadi na baze, komandne punktove i mesta koncentracije ruskih snaga slabe njihove sposobnosti za planiranje i izvođenje ofanzivnih operacija.

(Tanjug)

