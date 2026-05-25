Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je Zapad ignorisao "teroristički napad" ukrajinskih snaga na učenički dom u Starobeljsku, u kojem je poginuo 21 učenik, a više desetina ljudi povređeno.

Govoreći na svečanom prijemu povodom Dana Afrike, Lavrov je zahvalio državama koje su Rusiji uputile saučešće nakon napada izvedenog 21. maja, preneo je Sputnjik.

"Izražavam iskrenu zahvalnost svim državama koje su nam uputile iskreno saučešće povodom užasnog terorističkog napada u Starobeljsku, koji je izveo nacistički kijevski režim, terorističkog napada na koji je Zapad zažmurio i nije reagovao", rekao je Lavrov.

Prema navodima ruskih vlasti, ukrajinski dronovi su u noći između četvrtka i petka pogodili učenički dom škole u Starobeljsku, u kojem se nalazilo 86 učenika.

Prema podacima ruskog Ministarstva za vanredne situacije, poginula je 21 osoba, dok su 42 povređene. Potraga i spasilačke operacije su završene.