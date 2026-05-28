Građane koji narednih dana kreću ka Grčkoj očekuje pravi saobraćajni haos, jer zbog produženog vikenda u Severnoj Makedoniji već večeras počinju ogromne gužve na putu ka omiljenim letovalištima srpskih turista.
Za građane pravoslavne veroispovesti u Severnoj Makedoniji 29. maj je neradan dan, pa se tokom celog produženog vikenda, sve do 31. maja, očekuje pojačan saobraćaj prema Grčkoj.
Prema iskustvima vozača i informacijama sa terena, kritični termini počinju već danas popodne i večeras, dok se novi talas gužvi očekuje u petak tokom prepodnevnih sati.
Posebno opterećen biće granični prelaz Evzoni, koji već godinama važi za najprometniji pravac za srpske turiste koji putuju ka Solunu, Halkidikiju i Olimpskoj regiji.
Portal „Grčka info“ upozorava da su najveće gužve na ulazu u Grčku upravo petkom i subotom, naročito između 7 i 14 časova.
Na izlazu iz Grčke najkritičnije je nedeljom između 14 i 22 časa, kada se veliki broj turista vraća sa produženog vikenda.
Prema navodima putnika, razlike u čekanju mogu biti ogromne.
– Neki čekaju po četiri sata, dok drugi koji stignu samo pola sata kasnije granicu prođu za dvadesetak minuta – navodi portal.
Najmanje gužve obično su tokom noći, posebno posle ponoći i do tri sata ujutru.
Kako sezona odmora bude odmicala, očekuje se dodatno pogoršanje situacije, posebno tokom jula i avgusta, kada je Evzoni tradicionalno najopterećeniji.
Portal „Grčka info“ objavio je i datume tokom kojih se do kraja sezone očekuju najveće gužve zbog praznika i produženih vikenda u Severnoj Makedoniji.
Posebno kritični biće:
– 2. avgust – Dan Republike
– 28. avgust – Uspenje Presvete Bogorodice
– 11. oktobar – Dan narodnog ustanka
– 23. oktobar – Dan makedonske revolucionarne borbe
U tim periodima gužve počinju već od četvrtka uveče ili petka i traju sve do nedelje ili ponedeljka.
– Ako ne možete da izbegnete te termine, računajte na duža čekanja – upozoravaju iz „Grčka info“.
Putnicima se savetuje da pažljivo planiraju vreme polaska, prate stanje na granicama i izbegavaju najkritičnije termine kako bi smanjili rizik od višesatnog čekanja na putu ka moru.
