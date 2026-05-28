Građane koji narednih dana kreću ka Grčkoj očekuje pravi saobraćajni haos, jer zbog produženog vikenda u Severnoj Makedoniji već večeras počinju ogromne gužve na putu ka omiljenim letovalištima srpskih turista.

Za građane pravoslavne veroispovesti u Severnoj Makedoniji 29. maj je neradan dan, pa se tokom celog produženog vikenda, sve do 31. maja, očekuje pojačan saobraćaj prema Grčkoj.

Prema iskustvima vozača i informacijama sa terena, kritični termini počinju već danas popodne i večeras, dok se novi talas gužvi očekuje u petak tokom prepodnevnih sati.

Posebno opterećen biće granični prelaz Evzoni, koji već godinama važi za najprometniji pravac za srpske turiste koji putuju ka Solunu, Halkidikiju i Olimpskoj regiji.

Portal „Grčka info“ upozorava da su najveće gužve na ulazu u Grčku upravo petkom i subotom, naročito između 7 i 14 časova.

Na izlazu iz Grčke najkritičnije je nedeljom između 14 i 22 časa, kada se veliki broj turista vraća sa produženog vikenda.

Prema navodima putnika, razlike u čekanju mogu biti ogromne.

– Neki čekaju po četiri sata, dok drugi koji stignu samo pola sata kasnije granicu prođu za dvadesetak minuta – navodi portal.

Najmanje gužve obično su tokom noći, posebno posle ponoći i do tri sata ujutru.

Kako sezona odmora bude odmicala, očekuje se dodatno pogoršanje situacije, posebno tokom jula i avgusta, kada je Evzoni tradicionalno najopterećeniji.

Portal „Grčka info“ objavio je i datume tokom kojih se do kraja sezone očekuju najveće gužve zbog praznika i produženih vikenda u Severnoj Makedoniji.

Posebno kritični biće:

– 2. avgust – Dan Republike

– 28. avgust – Uspenje Presvete Bogorodice

– 11. oktobar – Dan narodnog ustanka

– 23. oktobar – Dan makedonske revolucionarne borbe

U tim periodima gužve počinju već od četvrtka uveče ili petka i traju sve do nedelje ili ponedeljka.

– Ako ne možete da izbegnete te termine, računajte na duža čekanja – upozoravaju iz „Grčka info“.

Putnicima se savetuje da pažljivo planiraju vreme polaska, prate stanje na granicama i izbegavaju najkritičnije termine kako bi smanjili rizik od višesatnog čekanja na putu ka moru.