Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ponovo je uputio dramatičan apel Zapadu i priznao da diplomatija trenutno ne uspeva da zaustavi Rusiju na frontu.

Govoreći o sve težoj situaciji u Ukrajini, Zelenski je poručio da njegova zemlja trenutno može da se brani samo snagom oružja i raketama dugog dometa.

– Zasad diplomatija ne može da zaustavi Rusiju, ali Ukrajina to radi raketama dugog dometa – rekao je Zelenski.

Istovremeno, ukrajinski predsednik potvrdio je da je poslao pismo američkom predsedniku Donaldu Trampu i Kongresu SAD sa hitnim zahtevom za dodatnu vojnu pomoć.

Glavna tema njegovog obraćanja bila je protivvazdušna odbrana i ozbiljan nedostatak antibalističkih sistema.

– Molimo naše američke partnere da nam pomognu u raspodeli većeg broja antibalističkih raketa ili da daju Ukrajini licence kako bi mogla sama da poveća ovu sposobnost – poručio je Zelenski.

On je upozorio da je situacija dodatno zakomplikovana zbog sukoba na Bliskom istoku i rata u Iranu, koji utiču na isporuke zapadnog naoružanja.

Prema njegovim rečima, isporuke raketa za sisteme „Patriot“ sada su mnogo teže nego ranije.

– Zbog rata u Iranu isporuka raketa „Patriot“ postala je komplikovanija – rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik istakao je i da Evropa mora hitno da razvije sopstvene kapacitete za odbranu i proizvodnju oružja.

– Evropa mora da ima na ovom kontinentu sve kapacitete neophodne za zaštitu – naveo je on.

Njegove izjave dolaze u trenutku pojačanih ruskih udara na ukrajinske gradove i infrastrukturu, dok Kijev sve otvorenije upozorava da bez dodatne pomoći Zapada neće moći dugoročno da održava postojeći nivo protivvazdušne zaštite.