- Njegova putanja leta podrazumeva naglo uzdizanje i strmo obrušavanje, pri čemu bojeve glave mogu da gađaju odvojene ciljeve. To čini ovo oružje praktično nedostižnim za postojeće sisteme protivvazdušne odbrane Ukrajine - navodi se u tekstu.

Autor članka je istakao da se ruska raketa kreće brže od većine savremenih pandana.

Podsetimo, Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je 24 maja da je u napadima na ciljeve u Ukrajini korišćena raketa Orešnik.

"Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su pokrenule masovni udar balističkim raketama Orešnik, aerobalističkim raketama Iskander, hipersoničnim aerobalističkim raketama Kinžal, krstarećim raketama Cirkon, krstarećim raketama vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, na vojne komandne objekte, vazduhoplovne baze i preduzeća odbrambene industrije u Ukrajini", navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije.

Kako je zaključeno, "ciljevi udara su postignuti i svi objekti koji su određeni su pogođeni".

