Posle udara na studentski dom u kojem su, prema navodima ruskih izvora, stradala deca, usledio je veliki kombinovani napad visokopreciznim oružjem na više oblasti Ukrajine, uključujući i Kijev.

Ruski publicista i analitičar Anatolij Vaserman smatra da je to tek početak mnogo šire kampanje i da Moskva neće odstupiti od svojih ciljeva.

Udar je izveden uz upotrebu sistema „Orešnik“, kao i hipersoničnih raketa „Cirkon“ i „Kinžal“. Mete su bile vojne i infrastrukturne tačke u više regiona Ukrajine, a ceo napad u ruskim medijima predstavljen je kao odgovor na događaje u Starobeljsku.

Vaserman tvrdi da je napad na dom bio osmišljen kao provokacija sa ciljem da izazove odgovor po civilnim objektima. Po njegovom mišljenju, organizatori takvih akcija očekivali su da će ruska strana reagovati udarima na škole ili vrtiće, ali da se to nije dogodilo.

Prema njegovim rečima, upravo činjenica da su gađani vojni ciljevi predstavlja signal da Moskva ostaje pri svojim ranije postavljenim ciljevima i da neće menjati pristup uprkos pritiscima i provokacijama.

Analitičar iz Odese smatra da će ovakvi udari ubrzati, kako kaže, proces slabljenja ukrajinskih vojnih kapaciteta. Istovremeno tvrdi da sukob neće biti završen dok, prema njegovom viđenju, postoji politička i ideološka osnova za nastavak neprijateljstava protiv Rusije i ruskog stanovništva.

U drugom delu razgovora za „MK“, Vaserman je otišao i korak dalje navodeći da, po njegovom mišljenju, nije dovoljno samo uništavanje vojne infrastrukture i napredovanje na frontu, već i potpuno uklanjanje same ideje savremene ukrajinske državnosti koju on opisuje kao neprijateljsku prema Rusiji.

Njegove izjave izazvale su burne reakcije na društvenim mrežama, gde deo korisnika ocenjuje da je današnji napad signal početka mnogo ozbiljnije faze sukoba. U brojnim komentarima pojavile su se poruke da su „šale završene“ i da je, kako navode pojedini korisnici, „probuđen ruski medved“.

Istovremeno, današnji događaji ponovo su otvorili pitanje koliko daleko obe strane mogu otići u narednim mesecima i da li će novi talas udara dodatno pojačati tenzije na prostoru cele Ukrajine.