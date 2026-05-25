Rusija je danas upozorila stanovnike Kijeva, uključujući diplomatsko osoblje i predstavnike međunarodnih organizacija, da "što pre" napuste ukrajinsku prestonicu i izbegavaju vojne i administrativne objekte.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova objavilo je na Telegramu da će Rusija izvoditi "sistematske napade" na objekte povezane sa ukrajinskim vojno-industrijskim kompleksom u Kijevu nakon onoga što je opisalo kao krvavi napad na zgradu fakulteta i studentski dom u Luganskoj oblasti koja je pod ruskom kontrolom, u kojem je poginuo 21 student, piše Index.

- Sve je ovo došlo do tačke pucanja - poručilo je rusko ministarstvo.

Rusija najavila napade na vojne ciljeve

Moskva tvrdi da će mete biti lokacije na kojima se "uz pomoć NATO stručnjaka" projektuju, proizvode i pripremaju ukrajinski dronovi.

- Udari će biti usmereni i na centre za donošenje odluka i komandna mesta - navodi se u saopštenju.

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski ranije je rekao da su četiri osobe poginule, a oko 100 ih je ranjeno u ruskim noćnim napadima, za koje Moskva tvrdi da su odgovor na ukrajinski udar na zgradu fakulteta u Starobilsku.

Ruske vlasti objavile su da je broj poginulih u tom napadu porastao na 21 nakon završetka akcije potrage i spasavanja u nedelju.

Ukrajina odbacuje optužbe

Ukrajina je odbacila ruske optužbe i poručila da njene snage gađaju isključivo vojnu infrastrukturu i objekte koji služe vojnim svrhama, uz "strogo poštovanje međunarodnog humanitarnog prava i ratnih pravila".

Nezavisna provera tvrdnji obe strane i dalje je otežana zbog rata koji traje od 2022. godine.

Napad na studentski dom

Ruski zvaničnici izjavili su da je ukrajinski napad dronom 22. maja pogodio studentski dom i kompleks fakulteta u Starobilsku, pri čemu je, kako tvrde, poginula 21 osoba, a povređene su 63.

Prema vlastima koje je postavila Rusija u takozvanoj LNR, pogođeni su stručna škola i studentski dom pedagoškog univerziteta, gde se nalazilo 86 studenata. Naveli su da su operacije potrage i spasavanja završene 23. maja, nakon što su pronađene sve žrtve.

Ukrajina je odbacila te optužbe, ističući da njene snage nisu gađale civile. Generalštab je saopštio da su ukrajinske jedinice umesto toga pogodile ruski vojni objekat na području Starobilska, tačnije štab jedinice za dronove Rubikon, za koju Kijev tvrdi da učestvuje u napadima na ukrajinske civile.

- Oružane snage Ukrajine gađaju isključivo vojnu infrastrukturu i objekte koji se koriste u vojne svrhe - poručio je Generalštab, dodajući da su sve operacije u skladu sa međunarodnim humanitarnim pravom.

Starobilsk je pod ruskom kontrolom od rane faze rata. Ruski predsednik Vladimir Putin nakon napada je naredio vojsci da pripremi mere odmazde.

Kijev pod teškim noćnim udarom

Posle toga, Rusija je u noći između subote i nedelje izvela jedan od najvećih vazdušnih napada tokom rata, lansiravši oko 90 projektila i više od 600 dronova u, kako su zvaničnici opisali, jednom od najtežih udara na Kijev do sada.

Takođe, Rusi su potvrdili da su u sklopu tih napada Ukrajinu napali balističkom raketom "Orešnik", što je treći put do sada od početka rata.

Rusija je raketu "Orešnik" prvi put upotrebila protiv Ukrajine u novembru 2024. u napadu na Dnjepar, a poslednji put 9. januara ove godine u napadu na Lavovsku oblast na zapadu zemlje.

Ukrajinske vlasti saopštile su da su do ponedeljka poginule najmanje dve osobe, a 87 ih je povređeno, dok su hitne službe nastavile operacije potrage i spasavanja širom glavnog grada.

Ukrajinsko Ministarstvo za obnovu objavilo je da je nakon napada tokom vikenda primilo gotovo 1.000 zahteva za stambenu naknadu u Kijevu, što svedoči o razmerama štete na stambenim područjima i infrastrukturi.

Rusija je tokom rata više puta izdavala slična upozorenja, nastavljajući sa udarima na ukrajinske gradove. Kijev i njegovi zapadni saveznici optužuju Moskvu za namerno gađanje civilne infrastrukture, što Rusija negira.