U saopštenju se navodi da je "kap koja je prelila čašu" i dovela do odluke da se započne takav napad to što su ukrajinske snage izvele napad na Starobilsk u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici (LNR), kada je ubijeno više od 20 i ranjeno više od 40 ljudi, javlja agencija RIA novosti.

"U ovim okolnostima, ruske oružane snage pokreću sistematski, sistematski udar na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, uključujući konkretne lokacije gde se bespilotne letelice projektuju, proizvode, programiraju i pripremaju za upotrebu. Ove dronove koristi kijevski režim uz pomoć NATO specijalista zaduženih za snabdevanje komponentama, pružanje obaveštajnih podataka i ciljanje", navodi se u saopštenju.