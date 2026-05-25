„Izražavam iskrenu zahvalnost svim državama koje su ovde predstavljene, koje su nam uputile iskreno saučešće povodom užasnog terorističkog napada u Starobeljsku 21. maja, koji je izveo nacistički kijevski režim — terorističkog napada na koji je Zapad zažmurio i nije reagovao“, naglasio je Lavrov.

Podsetimo, ukrajinski dronovi su u noći između četvrtka i petka pogodili studentski dom koledža u Starobeljsku u kojem se nalazilo 86 učenika. Usled napada došlo je do urušavanja zgrade. Poginuo je 21 student, dok su 44 osobe povređene. U nedelju je na mesto tragedije stiglo više od 50 stranih novinara.