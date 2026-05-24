Na društvenim mrežama objavljen je šokantan snimak sa fronta u Ukrajini.

Snimak prikazuje ruski dron kako prati beli autobus koji prevozi ukrajinske vojnike kroz stambeno naselje, piše grčki portal Pronjuz.



Upozorenje! Video snimak je uzmemirujućeg karaktera.



Vozilo se čini da se normalno kreće putem, dok ga dron posmatra izbliza. Ubrzo nakon toga, autobus se zaustavlja, a vojnici počinju da se izlaze i autobusa i panično razilaze na mestu događaja.

Nije poznato u kom području se napad dogodio, prenosi grčki poral.

Incident, kako je predstavljen u snimku, još jednom ističe aktivnu ulogu dronova u ratu u Ukrajini, gde se široko koriste za nadzor, izviđanje i operativno praćenje kretanja na terenu, piše grčki portal.

Moskva "orešnikom" gađala Ukrajinu

Podestimo, Moskva je potvrdila da je "orešnikom" gađala Ukrajinu

Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je danas da je u napadima na ciljeve u Ukrajini korišćena raketa orešnik.

"Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su pokrenule masovni udar balističkim raketama orešnik, aerobalističkim raketama iskander, hipersoničnim aerobalističkim raketama kinžal, krstarećim raketama cirkon, krstarećim raketama vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, na vojne komandne objekte, vazduhoplovne baze i preduzeća odbrambene industrije u Ukrajini", navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, prenosi Interfaks.

Kako je zaključeno, "ciljevi udara su postignuti i svi objekti koji su određeni su pogođeni".

Da li bilo napada na civilnu infrastrukturu?

Podsetimo, Italijanska premijerka Đorđa Meloni oštro je danas osudila ruski napad na Ukrajinu raketom "orešnik". Premijerka Meloni je navela da je u napadu ponovo pogođena civilna infrastruktura, uz progresivno povećanje nivoa upotrebljenog oružja.

Sa druge strane rusko Ministarstvo odbrane ističe da vojno osoblje nije planiralo, niti izvelo napade na civilnu infrastrukturu u Ukrajini.

U saopštenju se navodi da su ruske snage tokom masovnog udara raketama orešnik, iskander, kinžal i cirkon u Kijevu i Kijevskoj oblasti pogodile objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, komandne punktove Glavne komande Kopnenih snaga i Glavnu obaveštajnu upravu Ministarstva odbrane Ukrajine i druge komandne punktove Oružanih snaga Ukrajine", preneo je Tas.

