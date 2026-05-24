Grčki portal Pronjuz prenosi, da su ruske snage izvele raketne napade na Kijev kao odgovor na prethodne ukrajinske napade, uključujući incident u Lugansku.

Pozivajući se na nezvanične ruske izvore, grčki portal, navodi da su tokom udara korišćene su rakete Iskander-K i H-101, a među pogođenim objektima navodno se našao i stan koji ruski izvori povezuju sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

- Stan koji, prema ruskim izvorima, pripada ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom nije mogao da izbegne nišane ruskih snaga - piše grčki Pronjuz pozivajući se na nezvanične ruske izvore.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci požara i gustog dima iznad dela grada koji je bio meta napada.

Međutim, važno je naglasiti da za sada nema nezavisne potvrde da je stan Volodimira Zelenskog zaista pogođen ili uništen.

Zbog toga ove navode treba posmatrati sa rezervom dok ih ne potvrde relevantni i nezavisni izvori.

Da li bilo napada na civilnu infrastrukturu?

Podsetimo, Italijanska premijerka Đorđa Meloni oštro je danas osudila ruski napad na Ukrajinu raketom "orešnik". Premijerka Meloni je navela da je u napadu ponovo pogođena civilna infrastruktura, uz progresivno povećanje nivoa upotrebljenog oružja.

Sa druge strane rusko Ministarstvo odbrane ističe da vojno osoblje nije planiralo, niti izvelo napade na civilnu infrastrukturu u Ukrajini.

U saopštenju se navodi da su ruske snage tokom masovnog udara raketama orešnik, iskander, kinžal i cirkon u Kijevu i Kijevskoj oblasti pogodile objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa, komandne punktove Glavne komande Kopnenih snaga i Glavnu obaveštajnu upravu Ministarstva odbrane Ukrajine i druge komandne punktove Oružanih snaga Ukrajine", preneo je Tas.

