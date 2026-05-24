Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je od SAD i Evrope hitne odluke posle masovnog ruskog udara na Kijev i Kijevsku oblast, tvrdeći da je Rusija u napadu na Belu Crkvu upotrebila najnoviji hipersonični kompleks „Orešnik“.



Zelenski je u video-obraćanju objavljenom na Telegramu naveo da je tokom napada lansirano oko 90 raketa različitog tipa, od čega 36 balističkih. Prema njegovim rečima, najveći deo udara pogodio je upravo ukrajinsku prestonicu i okolinu.

Napad je usledio posle noći u kojoj su Kijev i drugi gradovi bili pod jednim od najtežih kombinovanih udara u poslednje dve godine. Ukrajinski izvori prethodno su navodili da su u napadu korišćene rakete, dronovi i sistemi različitog dometa, dok su se društvenim mrežama širili snimci gustog dima, požara i oštećenih objekata širom prestonice.

„Orešnik“ u centru pažnje



Najveću pažnju izazvala je tvrdnja Zelenskog da je po Beloj Crkvi, gradu u Kijevskoj oblasti, upotrebljen „Orešnik“. Reč je o sistemu koji Moskva predstavlja kao jedno od najtežih i najbržih sredstava u svom arsenalu, sposobno da nosi više odvojenih bojevih glava i pogodi različite ciljeve velikom brzinom.

Ukrajinski portali ranije su objavili snimke udara u oblasti Bele Crkve, na kojima se vidi više svetlećih tragova koji se obrušavaju ka zemlji. Upravo ti kadrovi pokrenuli su tvrdnje da je reč o udaru „Orešnikom“, iako se u prvim satima čekala zvanična potvrda.

U svom obraćanju Zelenski je pokušao da pritisne zapadne saveznike da brže reaguju i donesu konkretne odluke o daljoj pomoći Ukrajini.

- Potrebne su odluke. Potrebni su koraci koji će zaustaviti ovaj rat i sprečiti nove udare - poručio je Zelenski.

Njegova poruka bila je usmerena pre svega ka Vašingtonu i evropskim prestonicama, od kojih Kijev traži dodatne sisteme protivvazdušne odbrane, rakete, municiju i političku podršku za nastavak rata.

Sumnje oko mesta snimanja obraćanja



Pojedini telegram kanali skrenuli su pažnju na izgled Zelenskog video-snimka, tvrdeći da postoje elementi koji ukazuju na naknadnu obradu. Prema tim objavama, obraćanje je navodno snimljeno na nepoznatoj lokaciji, uz zelenu pozadinu, dok je kabinet sa obeležjima ukrajinskih jedinica mogao biti dodat kasnije.

Zvanične potvrde za takve tvrdnje nema, ali su one odmah pokrenule raspravu o tome gde se Zelenski zaista nalazio tokom snimanja poruke. Ruski i proruski izvori tvrde da ukrajinski predsednik sve više izbegava javno poznate lokacije zbog straha od udara na centre odlučivanja u Kijevu, uključujući i Bankovu ulicu, gde se nalazi predsednička administracija.