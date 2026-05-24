Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski i njegova banda izazvali su žestok odgovor Rusije svojim terorističkim napadima na decu, napisao je na Telegramu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Narko-nakaza i njegova banderovska banda su terorističkim udarima na decu izazvali žestok odgovor Rusije", naglasio je on.

Dodao je da je to očigledno namerno učinjeno, jer im je bilo potrebno da dobiju masovne vazdušne napade po strukturama raspoređenim u Kijevu.

"Neka sve gori plavim plamenom! Tako je lakše tražiti novac i oružje. Tako je lakše krasti. Tako je lakše pravdati se. Tim pre što naši udari mogu da pomognu konsolidaciji dela biračkog tela oko sadašnje nakazne kijevske vlasti. A to je, naravno, važno za nju uoči budućih izbora u zemlji 404", poručio je bivši ruski lider.

Pa šta onda, upitao je Medvedev, da li uopšte ne treba uzvraćati, da se ne bi izazvalo jačanje neonacističkog režima.

"Naravno da ne. Treba udarati, kao danas, i još mnogo snažnije! Jer ruševine i sivi pepeo na mestu njihovih prestoničkih simbola demorališu neprijatelja ništa manje nego gubitak borbene zastave", zaključio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije.

Podsetimo, Rusija je noćas kao odgovor na ukrajinski napad na školu tokom kojeg je stradao 21 učenik ispalila veliki broj raketa i dronova na Kijev ali i druge delove Ukrajine.

Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je danas da je u napadima na ciljeve u Ukrajini korišćena raketa Orešnik.

"Kao odgovor na terorističke napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji, ruske oružane snage su pokrenule masovni udar balističkim raketama Orešnik, aerobalističkim raketama Iskander, hipersoničnim aerobalističkim raketama Kinžal, krstarećim raketama Cirkon, krstarećim raketama vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja, kao i bespilotnim letelicama, na vojne komandne objekte, vazduhoplovne baze i preduzeća odbrambene industrije u Ukrajini", navedeno je u saopštenju Ministarstva odbrane Rusije, prenosi Interfaks.

Kako je zaključeno, "ciljevi udara su postignuti i svi objekti koji su određeni su pogođeni".