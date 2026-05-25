Broj povređenih u ruskom napadu na Kijev porastao na 87, među njima troje maloletnika

Broj povređenih u napadu ruskih snaga na Kijev porastao je na 87, među kojima je i troje maloletnika, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine na Fejsbuku, prenosi Ukrinform.

Ranije je rečeno da su poginule dve osobe. Reč je o ženama čja su tela izvučena iz petospratne zgrade u Ševčenkivskom okrug.

Kako je navedeno, šteta na građevinskoj i administrativnoj infrastrukturi zabeležena je na 49 lokacija.

Ruske snage su u nedelju masovno napale Ukrajinu dronovima, raketama iz vazduha, sa mora i kopna, izvodeći ukupno 690 vazdušnih udara, podseća Ukrinform i dodaje da je glavna meta napada bila ukrajinska prestonica.

(Tanjug/Ukrinform)

Udari na energetsku infrastrukturu u Belgorodu, jedna osoba povređena

Belgorod i Belgorodski okrug su dva puta tokom noći pogođeni u raketnim napadima ukrajinskih oružanih snaga, saopštila je regionalna operativna grupa na platformi Maks i potvrdila da je ranjena jedna osoba.

"Ukrajinske oružane snage su izvršile još jedan raketni napad na Belgorod i Belgorodsku oblast", ​​navodi se u saopštenju koje prenosi agencija RIA Novosti.

U napadu su oštećene fasade poslovnih zgrada, kao i energetska infrastruktura, što je izazvalo prekide u snabdevanju strujom i vodom.

(Tanjug/RIA Novosti)