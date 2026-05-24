Ekspo pripada svim građanima i u tome nema dileme, posebno imajući u vidu značaj koji će specijalizovana izložba 2027. godine doneti našoj zemlji.

Očekuje se da ova specijalizovana izložba doprinese razvoju infrastrukture, turizma i privrede, odnosno kreiranje ekonomskog rasta, promocija naše zemlje, podsticanju tehnološkog napretka i mnogim drugim dobrobititma, što će svakako značiti svim građanima Srbije.

Podsetimo, za volontiranje na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 za nekoliko dana od otvaranja prijava stiglo je više od 5.000 prijava, a najtraženija pozicija je volonter za podršku digital timu odnosno u sektoru marketinga sa do sada 302 prijave, objavio je 22. maja Ekspo 2027.

Prema podacima iz 22. maja, sledi Parking host odnosno sektor bezbednosti, a do sada je pristiglo 251 prijava.

Za volontera u malom paviljonu broj prijava do sada je 231.

Ostale tražene pozicije su volonter za organizaciju sportskih dogadjaja, volonter u podsektoru Bezbednost, volonter za Edukativni program, rad na Ekspo info pultu (Informacije), volonter u podsektoru Protokol, volonter za podršku marketing timu i volonter za bezbednost i informisanje.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 biće održana u Beogradu, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, sa temom "Igra(j) za čovečanstvo - sport i muzika za sve".

Učešće na izložbi potvrdilo je više od 135 međunarodnih učesnika, među kojima je i SAD, koje su prošle nedelje potpisale zvaničan ugovor.

Volonterska platforma, na kojoj se prijavljuju zainteresovani građani, otvorena je 15. maja, tačno 365 dana pre svečanog otvaranja Specijalizovane izložbe Ekspo 2027.

Budući volonteri mogu da joj pristupe preko join.volunteer.expobelgrade2027.org, a dodatne informacije mogu naći i na kontakt centru Ekspa 2027 Beograd putem broja 0112027555.