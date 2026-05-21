Eksplozije, sirene i oborene letelice iznad Moskovske oblasti izazvale su nervozu među građanima, dok su društvene mreže preplavljene snimcima bljeskova, požara i rada protivvazdušne odbrane usred noći.

Za mnoge stanovnike Moskve ovo je prvi put da rat osećaju toliko blizu svakodnevnog života.

Prema navodima ruskih vlasti, veliki broj dronova je oboren, ali su pojedini ipak uspeli da pogode ciljeve u industrijskim i energetskim zonama oko glavnog grada.

Ukrajinska strana tvrdi da su mete bili objekti povezani sa ruskim vojno-industrijskim kompleksom i energetskom infrastrukturom.

Među pogođenim ciljevima našla se fabrika „Angstrem“ u Zelenogradu, koja proizvodi mikroelektroniku za ruski vojni sektor, kao i pojedina naftna postrojenja i pumpe u Moskovskoj oblasti.

Kijev poslednjih meseci sve više pokušava da rat prebaci duboko na rusku teritoriju, sa ciljem da pokaže da ni Moskva nije potpuno zaštićena.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da su takvi udari „potpuno opravdan odgovor“ na ruske napade na ukrajinske gradove.

Raste nervoza u Rusiji

Iako Kremlj pokušava da umanji značaj napada, unutar Rusije raste zabrinutost zbog činjenice da dronovi uspevaju da stignu do same prestonice.

Pojedini ruski vojni blogeri i analitičari otvoreno kritikuju protivvazdušnu odbranu i traže snažniji odgovor Moskve.

Istovremeno, ruske vlasti pojačavaju bezbednosne mere oko ključnih objekata, dok deo stanovnika Moskve sve češće govori o osećaju nesigurnosti koji ranije nije postojao.

Rat koji je dugo bio vezan uglavnom za front u Ukrajini sada sve više menja i atmosferu u samoj Rusiji, gde eksplozije iznad Moskve postaju gotovo redovna tema jutarnjih vesti.