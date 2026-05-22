Istraga i pronalazak tela Aleksandra Nešovića Baje dovela je do šokantnog otkrića – pre nego što je telo zaliveno betonom, ubice su ga pokušale da spale!

Podsetimo, u ataru sela Jarkovci, nakon višednevne, opsežne i danonoćne potrage, policijske snage i forenzičari locirali su i danas otkopali metalno bure sa zabetoniranim telom. Za telo se sumnja da su ostaci brutalno ubijenog Aleksandra Nešovića Baje. Podsetimo, Nešović je smrtno ranjen u lokalu na Senjaku pre 10 dana, a zbog ubistva je uhapšeno više od 10 ljudi.

Istraga je dovela do šokantnog otkrića – pre nego što je telo zaliveno betonom, ubice su ga pokušale da spale. Detalji govore da je telo bilo delimično spaljeno, "do pola", pre nego što su ga stavili u bure.

Pronalazak je označio dramatičan preokret u istrazi, a ovaj pokušaj spaljivanja tumači se kao slanje nedvosmislene i jezive mafijaške poruke.

Šta znači poruka "spaljeno telo"?

U kriminalnim krugovima, kada se koristi ovakav stepen nasilja i ovakva metoda "rešavanja" tela, to se interpretira kao demonstracija ekstremne moći i brutalne osvete. Pokušaj spaljivanja i zatim betoniranja tela ima višestruko značenje:

Uklanjanje tragova

Sem toga, ne isključuje se ni mogućnost da je telo spaljeno kako bi otežalo forenzičku identifikaciju žrtve i prikrivanje uzroka smrti.

Na licu mesta se trenutno nalaze jake policijske snage, vrh UKP i dežurni tužilac koji rukovode istragom. Forenzičari su odmah započeli izuzetno tešku operaciju pokušaja otvaranja metalnog bureta, čija je težina potvrdila sumnje da je telo zaliveno betonom.

Policija je blokirala prilaze celoj lokaciji na kojoj je bure pronađeno, dok forenzičari prikupljaju tragove kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog gnusnog zločina. Više javno tužilaštvo u Beogradu ranije je pokrenulo istragu protiv deset lica zbog sumnje da su učestvovali u teškom ubistvu Aleksandra Nešovića.

