Mnoge generacije odrasle su slušajući priče roditelja, baka i deka o teškom detinjstvu, siromaštvu, pešačenju kilometrima do škole i životnim odricanjima. Iako stariji najčešće imaju nameru da deci pokažu koliko danas imaju više mogućnosti, stručnjaci upozoravaju da stalno ponavljanje ovakvih priča može ostaviti duboke emocionalne posledice.

Kada dete preuzima teret roditeljske patnje

Psiholozi objašnjavaju da problem ne leži u samom razgovoru o teškim životnim iskustvima, već u načinu na koji se ona prenose deci.

Klinički psiholog Samanta Rodman Vajten upozorava da deca koja odrastaju uz roditelje koji sebe stalno predstavljaju kao žrtve često razvijaju preteranu potrebu da ugađaju drugima i snažan strah od tuđeg nezadovoljstva.

Kada roditelj uporno govori o sopstvenoj patnji, razočaranjima i nepravdama koje je doživeo, dete može podsvesno početi da oseća odgovornost za njegovu sreću i emocionalno stanje.

Takve priče često uključuju:

međusobne sukobe roditelja

detalje fizičkog ili psihičkog zlostavljanja iz prošlosti

priče o siromaštvu i velikim životnim gubicima

žaljenje zbog neostvarenih snova i prilika

Dete svet počinje da doživljava kao opasno mesto

Stručnjaci upozoravaju da naročito osetljiva deca mogu izgubiti osećaj sigurnosti ako su stalno izložena negativnim i teškim pričama ispričanim kroz osećaj tuge i ogorčenosti.

Svet tada prestaje da bude prostor igre, istraživanja i bezbrižnosti, a dete ga počinje doživljavati kao nepravedno i opasno mesto.

Ako se takva atmosfera dodatno kombinuje sa depresijom, negativnošću ili emocionalnom nestabilnošću u porodici, raste rizik da dete razvije anksioznost, nesigurnost ili depresivne obrasce ponašanja.

Dr Samanta Rodman Vajten smatra da hronično emocionalno opterećivanje dece roditeljskim problemima može predstavljati oblik emocionalnog zlostavljanja.

Važno je kako roditelji razgovaraju sa decom

Stručnjaci naglašavaju da decu ne treba potpuno štititi od teških tema i životnih realnosti, ali način komunikacije igra ključnu ulogu.

Razgovori o prošlosti, problemima ili teškim iskustvima trebalo bi da budu smireni, prilagođeni uzrastu i usmereni ka pouci, razumevanju i emocionalnom osnaživanju deteta.

Problem nastaje kada roditelj nesvesno koristi sopstvenu patnju kako bi kod deteta izazvao osećaj krivice, sažaljenja ili obaveze da ga „spasi“.

Zašto neka deca kasnije biraju pomagačke profesije

Psiholozi primećuju da deca koja odrastaju bez jasnih emocionalnih granica često razvijaju potrebu da popravljaju raspoloženje drugih ljudi.

Kasnije u životu mnoga od njih biraju pomagačke profesije jer kroz brigu o drugima pokušavaju da nadoknade osećaj nemoći koji su imala u detinjstvu.

Ravnoteža je najvažnija

Stručnjaci ističu da ni druga krajnost — potpuno skrivanje emocija i problema od dece — nije zdrava.

Cilj je pronaći ravnotežu: razgovarati sa decom iskreno i otvoreno, ali na način koji ih edukuje, osnažuje i pruža osećaj sigurnosti, umesto da ih pretvara u emocionalni oslonac roditeljskih trauma.