23.40 RTS2

Reparacija

Nekoliko sati pre nego što je trebalo da mu bude dodeljena treća Mišlenova zvezda, čuveni šef kuhinje nestao je sa svojim zamenikom tokom lova. Njegova ćerka ostala je sama na čelu restorana, izložena uznemiravanju paparaca. Dve godine kasnije, dobija poziv za ugledni gastronomski kongres na Tajvanu... Uloge: Žulija de Nunjez, Ž.S. Lin, Žilijen De Sent Žan.

19.45 Prva Plus

Svetlo između okeana

Nakon četiri godine borbe na zapadnom frontu, Tom se vraća u Australiju i preuzima posao svetioničara. Na ovo izolovano ostrvo, gde brodovi za snabdevanje dolaze jednom u sezoni, Tom dovodi svoju ženu Izabel. Njih dvoje bezuspešno pokušavaju da zasnuju porodicu ali jednog dana, nakon nekoliko spontanih pobačaja, Izabel je čula plač deteta na obali. Tada je u nasukanom čamcu videla mrtvog čoveka i dete koje plače. Izabel uspeva da nagovori muža da zadrže dete i prisvoje ga kao svoje. Uloge: Majkl Fazbender, Rejčel Wajs, Alisija Vikander.

00.15 Prva

Mehaničar: Povratak

Najopasniji ubica na svetu Artur Bišop pomislio je da je ostavio svoju ubilačku prošlost ubice iza sebe kada njegov najveći neprijatelj otme ljubav njegovog života. On je sada prisiljen da putuje svetom kako bi izvršio tri nemoguća ubistva, i uradio ono što najbolje zna, da izgledaju kao nesreća. Uloge: Džejson Stejtam, Džesika Alba.