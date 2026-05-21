Rusija se ponovo oglasila povodom mogućeg ulaska Ukrajine u NATO, a poruke iz Moskve pokazuju da Kremlj pažljivo prati sve izjave koje dolaze iz vrha Alijanse i evropskih država.

Prvi zamenik predsednika Odbora Državne dume za međunarodne poslove Dmitrij Novikov izjavio je da NATO već ima „konsolidovan stav“ kada je reč o pristupanju Ukrajine Severnoatlantskoj alijansi.

„Pripremaju teren za buduću odluku“

Novikov je u razgovoru za ruske medije ocenio da pojedine izjave zapadnih zvaničnika nisu slučajne, već deo šire pripreme javnog mnjenja.

– NATO ima konsolidovan stav o pristupanju Ukrajine Alijansi. Postoje pojedini političari koji se izdvajaju iz mase, ali većina prati isti pravac. Ovakve izjave služe kao informativna priprema za eventualno rešavanje tog pitanja na političkom nivou – rekao je Novikov.

Prema njegovim rečima, to ne znači da će Ukrajina uskoro postati članica NATO-a, ali tvrdi da Zapad postepeno priprema građane svojih zemalja za mogućnost da takva odluka jednog dana bude predstavljena kao „neizbežna“.

Češki general: Ulazak Ukrajine bio bi „logičan korak“

Reakcija Moskve usledila je nakon izjave vrhovnog komandanta čeških oružanih snaga Karela Reke, koji je ocenio da bi pristupanje Ukrajine NATO-u trebalo da bude „sledeći logičan korak“ za Alijansu.

On je naveo da Ukrajina više nije samo korisnik bezbednosti, već i zemlja koja može da doprinese bezbednosnom sistemu Evrope.

Ipak, češki general je priznao da pitanje članstva Kijeva ostaje veoma komplikovano i da zavisi od političkog konsenzusa među državama članicama NATO-a.

Raste pritisak zbog Ukrajine

U međuvremenu, generalni sekretar NATO-a Mark Rute i švedski premijer Ulf Kristerson pozvali su članice Alijanse da povećaju i ravnomernije raspodele troškove pomoći Ukrajini.

Sve to dolazi u trenutku kada rat u Ukrajini ulazi u novu fazu, dok se istovremeno pojačavaju rasprave o budućem položaju Kijeva u evropskom i bezbednosnom sistemu Zapada.